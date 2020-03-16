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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T18:03+0300
https://ria.ru/20200316/1568686010.html
В Самарской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/151875/82/1518758271_0:0:4815:2708_1036x0_80_0_0_0c236502c96d78fa42fdd308d77283c4.jpg
РИА Новости

В Самарской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

18:03 16.03.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоСамара
Самара
© РИА Новости / Алексей Куденко
Самара. Архивное фото
САМАРА, 16 мар - РИА Новости. Состояние троих заболевших коронавирусом в Самарской области удовлетворительное, они госпитализированы, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе губернатора региона.
Ранее в оперативном штабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции проинформировали журналистов, что число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 30 человек, трое из них находятся в Самарской области. Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции.
По информации пресс-службы губернатора Самарской области, один из заболевших в регионе в последние две недели посещал Испанию, двое с ним контактировали и были выявлены в ходе эпидемиологического расследования.
"Все они госпитализированы, находятся в инфекционных боксах и угрозы для окружающих не представляют… На сегодняшний день самочувствие госпитализированных оценивается ближе к удовлетворительному", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе уточнили, что все трое находятся в Тольяттинской городской клинической больнице №5. Кроме того, определен круг лиц, с которыми заболевшие контактировали на территории Самарской области, все контактные лица помещены под медицинское наблюдение, проводится их лабораторное обследование.
В субботу главный врач Тольяттинской городской клинической больницы №5 Николай Ренц сообщил, что в медучреждение с подозрением на коронавирус были госпитализированы два человека. По словам Ренца, один из пациентов прибыл из Испании, второй был с ним в контакте. Главврач уточнял, что окончательный диагноз будет поставлен после получения ответа из федерального центра "Вектор". С 16 марта в Самарской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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