В Самарской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

САМАРА, 16 мар - РИА Новости. Состояние троих заболевших Состояние троих заболевших коронавирусом Самарской области удовлетворительное, они госпитализированы, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе губернатора региона.

Ранее в оперативном штабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции проинформировали журналистов, что число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 30 человек, трое из них находятся в Самарской области. Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции.

По информации пресс-службы губернатора Самарской области, один из заболевших в регионе в последние две недели посещал Испанию , двое с ним контактировали и были выявлены в ходе эпидемиологического расследования.

"Все они госпитализированы, находятся в инфекционных боксах и угрозы для окружающих не представляют… На сегодняшний день самочувствие госпитализированных оценивается ближе к удовлетворительному", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что все трое находятся в Тольяттинской городской клинической больнице №5. Кроме того, определен круг лиц, с которыми заболевшие контактировали на территории Самарской области, все контактные лица помещены под медицинское наблюдение, проводится их лабораторное обследование.

В субботу главный врач Тольяттинской городской клинической больницы №5 Николай Ренц сообщил, что в медучреждение с подозрением на коронавирус были госпитализированы два человека. По словам Ренца, один из пациентов прибыл из Испании, второй был с ним в контакте. Главврач уточнял, что окончательный диагноз будет поставлен после получения ответа из федерального центра "Вектор". С 16 марта в Самарской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.