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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T18:06+0300
https://ria.ru/20200316/1568685915.html
Малайзия запретит въезд в страну иностранцам из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568654577_0:342:2827:1932_1036x0_80_0_0_79c7a33125f7d8d926967b3b1832457a.jpg
РИА Новости

Малайзия запретит въезд в страну иностранцам из-за коронавируса

18:02 16.03.2020 (обновлено: 18:06 16.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМужчина в защитной маске в международном аэропорту Барахас в Мадриде
Мужчина в защитной маске в международном аэропорту Барахас в Мадриде
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин заявил, что страна закроет свои границы для иностранцев на фоне распространения коронавируса, сообщает газета New Straits Times.
Запрет на приезд граждан из других государств вступит в силу в среду, 18 марта, и будет действовать до 31 марта. Кроме того, жителям Малайзии также запрещается выезжать за рубеж.
Кроме того, Яссин заявил, что в стране отменяются все религиозные, культурные и спортивные мероприятия. Также будут закрыты молитвенные дома, бизнес-центры, детские сады, школы и другие учебные заведения. Магазины и рынки продолжат работать.
Ранее сообщалось, что число заболевших в Малайзии с начала эпидемии составляет 553 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавируса COVID-19ТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19Мухиддин ЯссинКоронавирусыМалайзияВ мире
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