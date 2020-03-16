Малайзия запретит въезд в страну иностранцам из-за коронавируса

Мужчина в защитной маске в международном аэропорту Барахас в Мадриде

Запрет на приезд граждан из других государств вступит в силу в среду, 18 марта, и будет действовать до 31 марта. Кроме того, жителям Малайзии также запрещается выезжать за рубеж.

Кроме того, Яссин заявил, что в стране отменяются все религиозные, культурные и спортивные мероприятия. Также будут закрыты молитвенные дома, бизнес-центры, детские сады, школы и другие учебные заведения. Магазины и рынки продолжат работать.

Ранее сообщалось, что число заболевших в Малайзии с начала эпидемии составляет 553 человека.