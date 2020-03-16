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Турция вошла в пятерку крупнейших импортеров российского оружия
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РИА Новости

Турция вошла в пятерку крупнейших импортеров российского оружия

18:01 16.03.2020 (обновлено: 18:02 16.03.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФПогрузка в самолет Министерства обороны РФ компонентов зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", предназначенных для доставки в Турцию
Погрузка в самолет Министерства обороны РФ компонентов зенитных ракетных комплексов С-400 Триумф, предназначенных для доставки в Турцию
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Турция по итогам минувшего года впервые вошла в пятерку крупнейших импортеров российского оружия, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.
"Впервые Турция вошла в пятерку крупнейших импортеров оружия в прошлом году. Всего в 2019 году было заключено контрактов на 17 миллиардов долларов", - сказал Шугаев.
Крупнейшими импортерами российского оружия, кроме Турции, в настоящее время являются Индия, Китай и Египет. Пятая из этих стран официально не называется.
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РоссияДмитрий ШугаевФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)ТурцияБезопасностьЭкономика
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