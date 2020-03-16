США прекратили переброску военных в Европу из-за коронавируса

Американские военные во время посадки в самолет

"В ответ на нынешнюю вспышку вируса COVID-19 и недавнее указание министра обороны мы изменили размер и масштаб учений Defender Europe 2020. По состоянию на 13 марта все перемещения личного состава и техники из США в Европу прекратились", — говорится в сообщении.

Уточняется, что с января в Европу для участия в крупнейших за последние 25 лет учениях были переброшены только по линии Сухопутных сил около шести тысяч военнослужащих.

В командовании также сообщили, что связанные с Defender Europe 2020 учения Dynamic Front, Joint Warfighting Assessment, Saber Strike и Swift Response не будут проводиться.