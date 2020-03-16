США прекратили переброску военных в Европу из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Минобороны США остановило переброску военных в Европу на учения Defender Europe из-за пандемии коронавируса, сообщает Европейское командование Соединенных Штатов.
"В ответ на нынешнюю вспышку вируса COVID-19 и недавнее указание министра обороны мы изменили размер и масштаб учений Defender Europe 2020. По состоянию на 13 марта все перемещения личного состава и техники из США в Европу прекратились", — говорится в сообщении.
Уточняется, что с января в Европу для участия в крупнейших за последние 25 лет учениях были переброшены только по линии Сухопутных сил около шести тысяч военнослужащих.
В командовании также сообщили, что связанные с Defender Europe 2020 учения Dynamic Front, Joint Warfighting Assessment, Saber Strike и Swift Response не будут проводиться.
"Мы ожидаем, что боевая группа бронетанковой бригады, которая уже размещена в Европе, проведет артиллерийские и другие совместные учения с союзниками в рамках учений Allied Spirit. Силы, уже размещенные в Европе для участия в других учениях, вернутся в США", — говорится в сообщении.