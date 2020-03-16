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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T21:18+0300
https://ria.ru/20200316/1568685643.html
США прекратили переброску военных в Европу из-за коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564721410_0:91:2100:1272_1036x0_80_0_0_25db29fe04fb44279ea2547fb9cdb8fc.jpg
РИА Новости

США прекратили переброску военных в Европу из-за коронавируса

18:00 16.03.2020 (обновлено: 21:18 16.03.2020)
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© Фото : Staff Sgt. Eunique StevensАмериканские военные во время посадки в самолет
Американские военные во время посадки в самолет
© Фото : Staff Sgt. Eunique Stevens
ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Минобороны США остановило переброску военных в Европу на учения Defender Europe из-за пандемии коронавируса, сообщает Европейское командование Соединенных Штатов.
"В ответ на нынешнюю вспышку вируса COVID-19 и недавнее указание министра обороны мы изменили размер и масштаб учений Defender Europe 2020. По состоянию на 13 марта все перемещения личного состава и техники из США в Европу прекратились", — говорится в сообщении.
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Уточняется, что с января в Европу для участия в крупнейших за последние 25 лет учениях были переброшены только по линии Сухопутных сил около шести тысяч военнослужащих.
В командовании также сообщили, что связанные с Defender Europe 2020 учения Dynamic Front, Joint Warfighting Assessment, Saber Strike и Swift Response не будут проводиться.
"Мы ожидаем, что боевая группа бронетанковой бригады, которая уже размещена в Европе, проведет артиллерийские и другие совместные учения с союзниками в рамках учений Allied Spirit. Силы, уже размещенные в Европе для участия в других учениях, вернутся в США", — говорится в сообщении.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19КоронавирусыЕвропаСШАВ мире
Популярные комментарии
Или из-за дефицита туалетной бумаги )
16 марта, 18:01
Андрей Дашков
0120000
Вот что делает крест божий в нашей конституции))) Так их! А ракеты на потом прибережем)))
16 марта, 18:03
Руслан Якубик
821001
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