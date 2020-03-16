Чили закрывает границы для иностранцев из-за риска коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 мар - РИА Новости. Власти Власти Чили , где число заболевших коронавирусом увеличилось до 155, закрывают границы для иностранцев, сообщил президент Себастьян Пиньера , выступая с обращением к нации.

"Мы решили ввести дополнительные меры для борьбы с пандемией. В первую очередь, мы решили закрыть все наземные, морские и воздушные границы нашей страны для транзита иностранцев", - сообщил Пиньера. Следить за границами пограничникам помогут военные.

Граждане и резиденты Чили смогут приехать в страну, но должны будут пройти обязательный двухнедельный карантин, если они прибывают из стран, где есть риск заразиться коронавирусом. Нарушение карантина будет караться штрафами и уголовным сроком.

Предприятия, обеспечивающие производство и поставку всех необходимых населению услуг и продуктов, будут работать в нормальном режиме. Президент призвал население не паниковать и не спешить опустошать полки магазинов.

Сотрудникам госучреждений старше 60 лет и имеющим хронические заболевания будет разрешено работать из дома. Чиновникам запрещаются зарубежные командировки. Также запрещается проведение любых мероприятий с участием более 50 человек.