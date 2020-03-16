Чили закрывает границы для иностранцев из-за риска коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 мар - РИА Новости. Власти Чили, где число заболевших коронавирусом увеличилось до 155, закрывают границы для иностранцев, сообщил президент Себастьян Пиньера, выступая с обращением к нации.
"Мы решили ввести дополнительные меры для борьбы с пандемией. В первую очередь, мы решили закрыть все наземные, морские и воздушные границы нашей страны для транзита иностранцев", - сообщил Пиньера. Следить за границами пограничникам помогут военные.
Граждане и резиденты Чили смогут приехать в страну, но должны будут пройти обязательный двухнедельный карантин, если они прибывают из стран, где есть риск заразиться коронавирусом. Нарушение карантина будет караться штрафами и уголовным сроком.
Предприятия, обеспечивающие производство и поставку всех необходимых населению услуг и продуктов, будут работать в нормальном режиме. Президент призвал население не паниковать и не спешить опустошать полки магазинов.
Сотрудникам госучреждений старше 60 лет и имеющим хронические заболевания будет разрешено работать из дома. Чиновникам запрещаются зарубежные командировки. Также запрещается проведение любых мероприятий с участием более 50 человек.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.