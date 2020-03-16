Собянин попросил пожилых москвичей по возможности не покидать квартиры

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге попросил москвичей старшего возраста по возможности ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиры.
"Прошу москвичей старшего возраста, как наиболее уязвимых к распространению коронавирусной инфекции, максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру. При малейших признаках ОРВИ немедленно вызывайте врача на дом", - написал Собянин в блоге.
Он также отметил, что до особого распоряжения будет приостановлена работа кружков и секций программы "Московское долголетие", а также любых культурных и развлекательных мероприятий, проводимых на базе городских центров социального обслуживания.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.