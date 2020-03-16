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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T17:58+0300
https://ria.ru/20200316/1568685447.html
Собянин попросил пожилых москвичей по возможности не покидать квартиры
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564278704_0:85:2802:1661_1036x0_80_0_0_896405a6c5d573b14db6c086e55c57f6.jpg
РИА Новости

Собянин попросил пожилых москвичей по возможности не покидать квартиры

17:58 16.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге попросил москвичей старшего возраста по возможности ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиры.
"Прошу москвичей старшего возраста, как наиболее уязвимых к распространению коронавирусной инфекции, максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру. При малейших признаках ОРВИ немедленно вызывайте врача на дом", - написал Собянин в блоге.
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Он также отметил, что до особого распоряжения будет приостановлена работа кружков и секций программы "Московское долголетие", а также любых культурных и развлекательных мероприятий, проводимых на базе городских центров социального обслуживания.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.
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