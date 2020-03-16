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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T17:57+0300
https://ria.ru/20200316/1568685370.html
Матвиенко призвала не опустошать в панике магазины из-за коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/152444/26/1524442685_0:134:3166:1915_1036x0_80_0_0_8944c5972d0de217f929e5a7b931f2a2.jpg
РИА Новости

Матвиенко призвала не опустошать в панике магазины из-за коронавируса

17:57 16.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСупермаркет
Супермаркет
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призывает россиян не паниковать и не опустошать полки магазинов на фоне угрозы распространения коронавируса – продукты будут.
"Конечно, сейчас коронавирус. Мы начинаем утро с него и заканчиваем вечер. Паниковать, конечно, не надо, выметать все полки (магазинов – ред.)", - сказала спикер, выступая в понедельник в Курчатовском институте.
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Она напомнила, как в кризисные моменты в жизни страны массово скупалась гречка, мука, "потом там заводились жучки, и потом все это выбрасывалось".
"Продукты есть, будут, и в этом смысле нет проблем", - подчеркнула парламентарий.
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