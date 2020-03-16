Матвиенко призвала не опустошать в панике магазины из-за коронавируса

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призывает россиян не паниковать и не опустошать полки магазинов на фоне угрозы распространения коронавируса – продукты будут.
"Конечно, сейчас коронавирус. Мы начинаем утро с него и заканчиваем вечер. Паниковать, конечно, не надо, выметать все полки (магазинов – ред.)", - сказала спикер, выступая в понедельник в Курчатовском институте.
Она напомнила, как в кризисные моменты в жизни страны массово скупалась гречка, мука, "потом там заводились жучки, и потом все это выбрасывалось".
"Продукты есть, будут, и в этом смысле нет проблем", - подчеркнула парламентарий.