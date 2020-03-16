МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Рестораны Москвы не будут закрывать из-за коронавируса, указ мэра распространяется на развлекательные мероприятия, уточнил РИА Новости глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях – с числом участников более 50 человек единовременно.
"В указе написано, что это относится к развлекательным, досуговым учреждениям. Ресторанов пока это не касается", - сообщил Немерюк.