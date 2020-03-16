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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T18:02+0300
https://ria.ru/20200316/1568685309.html
Рестораны Москвы не будут закрывать из-за коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/147299/34/1472993430_0:326:3062:2048_1036x0_80_0_0_5ce97964174a0316f3dfa01024566a8c.jpg
РИА Новости

Рестораны Москвы не будут закрывать из-за коронавируса

17:58 16.03.2020 (обновлено: 18:02 16.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрохожие на улице Арбат в Москве
Прохожие на улице Арбат в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Рестораны Москвы не будут закрывать из-за коронавируса, указ мэра распространяется на развлекательные мероприятия, уточнил РИА Новости глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете проведения любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях – с числом участников более 50 человек единовременно.
"В указе написано, что это относится к развлекательным, досуговым учреждениям. Ресторанов пока это не касается", - сообщил Немерюк.
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Распространение нового коронавируса COVID-19ТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей НемерюкСергей СобянинМоскваОбщество
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