Албания вводит комендантский час из-за коронавируса

"Сегодня с 18:00 (20.00 мск) на территории республики Албании вводится особый порядок пребывания граждан (режим "комендантского часа"). После 18:00 (20.00 мск) гражданам запрещается выходить на улицу без экстренной надобности. Со вторника нахождение на улице после 18:00 будет наказываться штрафами", - сообщил глава албанского кабмина в Facebook.