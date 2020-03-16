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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T18:03+0300
https://ria.ru/20200316/1568685202.html
Албания вводит комендантский час из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568534038_0:42:3077:1773_1036x0_80_0_0_458c081da8f93a4af0aca7a4f7880559.jpg
РИА Новости

Албания вводит комендантский час из-за коронавируса

17:54 16.03.2020 (обновлено: 18:03 16.03.2020)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСотрудница аэропорта в медицинской маске в аэропорту Сочи
Сотрудница аэропорта в медицинской маске в аэропорту Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 16 мар – РИА Новости. Власти Албании с вечера понедельника вводят комендантский час на всей территории страны, сообщил премьер-министр Эди Рама.
Албания с воскресенья перешла на карантин. По данным властей, по состоянию на понедельник число зараженных коронавирусом достигло 51 человека. Консульский отдел посольства России в Албании временно приостановил прием посетителей с понедельника в связи с ситуацией с новым коронавирусом.
"Сегодня с 18:00 (20.00 мск) на территории республики Албании вводится особый порядок пребывания граждан (режим "комендантского часа"). После 18:00 (20.00 мск) гражданам запрещается выходить на улицу без экстренной надобности. Со вторника нахождение на улице после 18:00 будет наказываться штрафами", - сообщил глава албанского кабмина в Facebook.
Он уточнил, что движение личного транспорта разрешено с 06:00 до 08:00 (08.00-10.00 мск), с 16:00 до 17:00 (18.00-20.00 мск). Нарушители караются лишением водительских прав сроком на 3 года.
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