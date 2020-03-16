Албания вводит комендантский час из-за коронавируса

Албания с воскресенья перешла на карантин. По данным властей, по состоянию на понедельник число зараженных коронавирусом достигло 51 человека. Консульский отдел посольства России в Албании временно приостановил прием посетителей с понедельника в связи с ситуацией с новым коронавирусом.
"Сегодня с 18:00 (20.00 мск) на территории республики Албании вводится особый порядок пребывания граждан (режим "комендантского часа"). После 18:00 (20.00 мск) гражданам запрещается выходить на улицу без экстренной надобности. Со вторника нахождение на улице после 18:00 будет наказываться штрафами", - сообщил глава албанского кабмина в Facebook.
Он уточнил, что движение личного транспорта разрешено с 06:00 до 08:00 (08.00-10.00 мск), с 16:00 до 17:00 (18.00-20.00 мск). Нарушители караются лишением водительских прав сроком на 3 года.