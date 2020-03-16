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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T18:06+0300
https://ria.ru/20200316/1568684915.html
В России ввели временный запрет на посещение библиотек
https://cdn24.img.ria.ru/images/156380/07/1563800792_0:188:3071:1916_1036x0_80_0_0_ca1a4d25b2916b7a36e1cae1508439fa.jpg
РИА Новости

В России ввели временный запрет на посещение библиотек

17:52 16.03.2020 (обновлено: 18:06 16.03.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосетители в открывшемся после реставрации самом большом в Европе читальном зале № 3 в Российской государственной библиотеке
Посетители в открывшемся после реставрации самом большом в Европе читальном зале № 3 в Российской государственной библиотеке
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Временный запрет вводится на обслуживание читателей в библиотеках в связи с распространением коронавируса, посетителям предоставят удалённый доступ к ресурсам, сообщили в пресс-службе Минкультуры в понедельник.
"Вводится временный запрет на обслуживание читателей в библиотеках с обеспечением удалённого доступа к ресурсам", - говорится в сообщении ведомства.
Медицинские работники берут пробу на коронавирус у ребенка в Праге, Чехия
Вчера, 08:00РИА Наука
Ворота для инфекции. Встроится ли новый коронавирус в ДНК человека
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Общество
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