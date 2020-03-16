В России ввели временный запрет на посещение библиотек

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Временный запрет вводится на обслуживание читателей в библиотеках в связи с распространением коронавируса, посетителям предоставят удалённый доступ к ресурсам, сообщили в пресс-службе Минкультуры в понедельник.
"Вводится временный запрет на обслуживание читателей в библиотеках с обеспечением удалённого доступа к ресурсам", - говорится в сообщении ведомства.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.