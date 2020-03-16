Китайские эксперты назвали преимущества российских гиперзвуковых ракет

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Гиперзвуковое оружие обладает определенными преимуществами по сравнению с другими управляемыми ракетами и способно удовлетворить потребности России в модернизации вооружений, пишет газета " Гиперзвуковое оружие обладает определенными преимуществами по сравнению с другими управляемыми ракетами и способно удовлетворить потребности России в модернизации вооружений, пишет газета " Жэньминь жибао ".

Авторы публикации отмечают высокую адаптивность гиперзвуковых ракет. Так, " Цирконами " можно оснастить небольшие ракетные корабли, малые сторожевые корабли, корветы, эсминцы, большие противолодочные корабли, атомные крейсеры и подлодки. Это позволяет снизить затраты на логистику и производство, уверены эксперты.

Другая особенность "гиперзвука" — дальность стрельбы и скорость. Авторы материала уверены, что эти характеристики повышают точность ракет.

Эксперты отметили потенциал гиперзвукового неядерного оружия: оно способно нанести удар в любую точку мира. Эти ракеты летят по более сложным траекториям, нежели баллистические, что создает большие сложности для их перехвата. Авторы публикации выделили ракету " Авангард ", максимальная скорость которой превышает первую космическую.

"Это позволяет значительно сократить время предупреждения о ракетном нападении и не позволит американским комплексам THAAD, "Пэтриот" и системе GMD перехватить ракету", — пишет газета.

Кроме того, эксперты отметили устойчивость "Авангарда" к высоким температурам и коррозии.

В 2018 году в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин презентовал гиперзвуковое оружие комплексы — "Авангард" и " Кинжал ". Позднее стало известно о разработке в России гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".

Гиперзвуковой боевой блок "Авангард" способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука. Как сообщали в РВСН, первый полк, вооруженный ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком "Авангард", дислоцирован в Ясненской ракетной дивизии (Оренбургская область).

Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал" гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. Позднее стало известно, что новыми ракетами оснастят модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31К. В начале 2019 года сообщалось, что летчики провели пуски этих ракет и поразили цели на расстоянии тысячи километров.

Как ранее заявлял глава государства, гиперзвуковая ракета "Циркон" будет иметь скорость девять Махов (в девять раз выше скорости звука) и дальность полета более тысячи километров. "Цирконом" планируется вооружать надводные и подводные корабли — как перспективные, так и строящиеся. Так, например, этими ракетами могут оснастить строящийся для Северного флота корвет проекта 20385 "Гремящий".