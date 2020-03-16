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2020-03-16T23:07+0300
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Китайские эксперты назвали преимущества российских гиперзвуковых ракет
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РИА Новости

Китайские эксперты назвали преимущества российских гиперзвуковых ракет

17:45 16.03.2020 (обновлено: 23:07 16.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Гиперзвуковое оружие обладает определенными преимуществами по сравнению с другими управляемыми ракетами и способно удовлетворить потребности России в модернизации вооружений, пишет газета "Жэньминь жибао".
Авторы публикации отмечают высокую адаптивность гиперзвуковых ракет. Так, "Цирконами" можно оснастить небольшие ракетные корабли, малые сторожевые корабли, корветы, эсминцы, большие противолодочные корабли, атомные крейсеры и подлодки. Это позволяет снизить затраты на логистику и производство, уверены эксперты.
Другая особенность "гиперзвука" — дальность стрельбы и скорость. Авторы материала уверены, что эти характеристики повышают точность ракет.
Эксперты отметили потенциал гиперзвукового неядерного оружия: оно способно нанести удар в любую точку мира. Эти ракеты летят по более сложным траекториям, нежели баллистические, что создает большие сложности для их перехвата. Авторы публикации выделили ракету "Авангард", максимальная скорость которой превышает первую космическую.
"Это позволяет значительно сократить время предупреждения о ракетном нападении и не позволит американским комплексам THAAD, "Пэтриот" и системе GMD перехватить ракету", — пишет газета.
Кроме того, эксперты отметили устойчивость "Авангарда" к высоким температурам и коррозии.
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В 2018 году в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин презентовал гиперзвуковое оружие комплексы — "Авангард" и "Кинжал". Позднее стало известно о разработке в России гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".
Гиперзвуковой боевой блок "Авангард" способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука. Как сообщали в РВСН, первый полк, вооруженный ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком "Авангард", дислоцирован в Ясненской ракетной дивизии (Оренбургская область).
Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал" гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. Позднее стало известно, что новыми ракетами оснастят модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31К. В начале 2019 года сообщалось, что летчики провели пуски этих ракет и поразили цели на расстоянии тысячи километров.
Как ранее заявлял глава государства, гиперзвуковая ракета "Циркон" будет иметь скорость девять Махов (в девять раз выше скорости звука) и дальность полета более тысячи километров. "Цирконом" планируется вооружать надводные и подводные корабли — как перспективные, так и строящиеся. Так, например, этими ракетами могут оснастить строящийся для Северного флота корвет проекта 20385 "Гремящий".
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Самолеты ВКС России с гиперзвуковыми ракетами Кинжал
4 марта, 15:05
В Пентагоне объяснили превосходство России в гиперзвуковом оружии
270613511
Обсудить 15
РоссияРакетный комплекс "Кинжал"ЦирконКитайБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
США имеет 13 тысячную военную спутниковую группировку на орбите , вооруженную лазерами . Им нет разницы какую ракету или самолёт сбивать . Скорость лазера 300 000 км в секунду .
16 марта, 18:59
freizdorf
51610034
Это полная дезинформация. К тому же от технически неграмотного.
16 марта, 19:34
Владимир Белогорский
1300003
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