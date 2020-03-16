В Лондоне празднование Дня святого Патрика перенесли в интернет

День святого Патрика – покровителя Ирландии – отмечается 17 марта.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались. В Великобритании, по данным на воскресенье, общее количество умерших от COVID-19 составило 35, число заразившихся - 1372.
Решение об отмене парада в Дублине было принято неделю назад специальным подкомитетом кабинета министров Ирландии, который разрабатывает стратегию борьбы с коронавирусом. Парад был отменен и в Корке – втором по величине городе Ирландии. Об отмене парада в британской столице три дня назад объявил мэр Лондона Садик Хан.
"День святого Патрика в Лондоне – яркое ежегодное событие для многих людей, и я с огромным разочарованием вынужден объявить, что в этом году парад будет отменен, поскольку ключевые исполнители и участники парада не могут принимать участия из-за угрозы коронавируса", - написал мэр в Twitter.
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Однако коронавирус, по всей видимости, все же не отбил у ирландцев желания отметить главный свой праздник. В Facebook, Instagram и Twitter появились страницы под названиями "Виртуальный парад Дня святого Патрика 2020" и "Празднования Дня святого Патрика 2020", на которых всем желающим предлагается размещать картинки на соответствующую тему. Там уже появилось немало фотографий с предыдущих парадов, снимков детей и собак в шляпках с ирландским трилистником. Пользователи соцсетей также намерены активно отмечать праздник дома.
Святой Патрик – один из наиболее известных и почитаемых католических святых, покровитель Ирландии, Исландии и Нигерии, куда христианство принесли ирландские миссионеры. В честь этого святого освящены более двух тысяч храмов по всему миру, главный из которых - собор святого Патрика в Дублине, построенный в 1192 году.