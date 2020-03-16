В Лондоне празднование Дня святого Патрика перенесли в интернет

Однако коронавирус, по всей видимости, все же не отбил у ирландцев желания отметить главный свой праздник. В Facebook, Instagram и Twitter появились страницы под названиями "Виртуальный парад Дня святого Патрика 2020" и "Празднования Дня святого Патрика 2020", на которых всем желающим предлагается размещать картинки на соответствующую тему. Там уже появилось немало фотографий с предыдущих парадов, снимков детей и собак в шляпках с ирландским трилистником. Пользователи соцсетей также намерены активно отмечать праздник дома.