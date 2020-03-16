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Спрос на туалетную бумагу в мире вырос втрое, сообщил эксперт
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РИА Новости

Спрос на туалетную бумагу в мире вырос втрое, сообщил эксперт

17:38 16.03.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТуалетная бумага
Туалетная бумага
© РИА Новости / Максим Богодвид
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АНКАРА, 16 мар - РИА Новости, Алена Палажченко. Ведущий турецкий производитель туалетной бумаги Hayat Kimya получает в три раза больше заказов из России и других стран из-за ситуации с коронавирусом, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель компании.
В последние дни во многих странах из-за пандемии коронавируса возник ажиотажный спрос на предметы первой необходимости, включая средства гигиены, дезинфекции, туалетную бумагу и продукты с длительным сроком хранения.
"Из-за ситуации с коронавирусом мы получаем в три раза больше заказов на туалетную бумагу не только из России, но со всего мира. В Россию на фоне роста спроса на туалетную бумагу мы первое время отправляли дополнительный товар из Турции, поскольку наша российская фабрика не справлялась с растущим объемом заказов. Но сейчас и эти наши возможности исчерпаны", - сказал собеседник агентства.
По его словам, фабрика Hayat Kimya в Елабуге работает на полную мощность, и ранее было принято решение построить новую фабрику в Калуге, она будет введена в эксплуатацию в июле-августе этого года.
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"Руководство компании пока не думает о капитальном расширении производства, так как, возможно, такой рост заказов – явление временное, и он уйдет вместе с усилением борьбы с вирусом. Мы пока следим за ситуацией. Если ажиотажный спрос сохранится надолго, то руководство компании будет принимать решение", - добавил представитель Hayat Kimya.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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