Спрос на туалетную бумагу в мире вырос втрое, сообщил эксперт

АНКАРА, 16 мар - РИА Новости, Алена Палажченко. Ведущий турецкий производитель туалетной бумаги Hayat Kimya получает в три раза больше заказов из России и других стран из-за ситуации с коронавирусом, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель компании.

В последние дни во многих странах из-за пандемии коронавируса возник ажиотажный спрос на предметы первой необходимости, включая средства гигиены, дезинфекции, туалетную бумагу и продукты с длительным сроком хранения.

"Из-за ситуации с коронавирусом мы получаем в три раза больше заказов на туалетную бумагу не только из России, но со всего мира. В Россию на фоне роста спроса на туалетную бумагу мы первое время отправляли дополнительный товар из Турции, поскольку наша российская фабрика не справлялась с растущим объемом заказов. Но сейчас и эти наши возможности исчерпаны", - сказал собеседник агентства.

По его словам, фабрика Hayat Kimya в Елабуге работает на полную мощность, и ранее было принято решение построить новую фабрику в Калуге, она будет введена в эксплуатацию в июле-августе этого года.

"Руководство компании пока не думает о капитальном расширении производства, так как, возможно, такой рост заказов – явление временное, и он уйдет вместе с усилением борьбы с вирусом. Мы пока следим за ситуацией. Если ажиотажный спрос сохранится надолго, то руководство компании будет принимать решение", - добавил представитель Hayat Kimya.