В Новой Зеландии прекратили работу над сериалом "Властелин колец"

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. СМИ стало известно, что в Новой Зеландии 800 членов съемочной группы сериала Amazon "Властелин колец" получили уведомление от продюсеров, в котором говорится, что работу над проектом временно прекращают в связи с распространением коронавируса, СМИ стало известно, что в Новой Зеландии 800 членов съемочной группы сериала Amazon "Властелин колец" получили уведомление от продюсеров, в котором говорится, что работу над проектом временно прекращают в связи с распространением коронавируса, сообщает THR.

Источник рассказал изданию, что производство шоу стоимость один миллиард долларов приостановили на две недели. Пока неизвестно, когда на студии возобновят работу. По информации THR, никто из участников сериала не болен коронавирусом (все они прошли тестирование).

"Мы будем предоставлять обновленную информацию и следить за ситуацией", — отмечается в письме.

В сериале "Властелин колец" покажут события, предшествующие историям первой части знаменитой трилогии Толкина.

Шоураннеры: Джон Д. Пейн, Патрик Мак-Кей и Хуан Антонио Байона (снимет первые два эпизода). В главных ролях: Роберт Арамайо, Оуайн Артур, Назанин Бониади, Том Бадж, Морфидд Кларк, Исмаэль Круз, Эма Хорват, Максим Болдри и другие.