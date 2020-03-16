В Тульской области усилили меры по борьбе с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 16 мар - РИА Новости. Власти Тульской области ввели в регионе режим повышенной готовности из-за коронавируса, сообщает в понедельник облправительство.
Ранее сообщалось, что в регионе со вторника вводится режим дистанционного образования для всех школ, колледжей и вузов.
"Исходя из оперативной обстановки в стране и приграничных регионах, а также рекомендаций федерального штаба, (губернатор) Алексей Дюмин принял решение ввести в области режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.
Также глава региона поручил организовать закупку необходимого оборудования для учреждений здравоохранения.
По данным областных властей, все медицинские учреждения готовы к оказанию помощи жителям. Всем работодателям рекомендовано организовать мониторинг состояния здоровья работников.
На данный момент случаев заболевания коронавирусной инфекцией в области не зарегистрировано.