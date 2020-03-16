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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T17:33+0300
https://ria.ru/20200316/1568683808.html
В Тульской области усилили меры по борьбе с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568654235_0:240:3027:1943_1036x0_80_0_0_7f55ecf79940c02fd300386f0eb63c46.jpg
РИА Новости

В Тульской области усилили меры по борьбе с коронавирусом

17:33 16.03.2020
8344
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкДевушка в защитной медицинской маске
Девушка в защитной медицинской маске
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Девушка в защитной медицинской маске. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 16 мар - РИА Новости. Власти Тульской области ввели в регионе режим повышенной готовности из-за коронавируса, сообщает в понедельник облправительство.
Ранее сообщалось, что в регионе со вторника вводится режим дистанционного образования для всех школ, колледжей и вузов.
"Исходя из оперативной обстановки в стране и приграничных регионах, а также рекомендаций федерального штаба, (губернатор) Алексей Дюмин принял решение ввести в области режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.
Также глава региона поручил организовать закупку необходимого оборудования для учреждений здравоохранения.
По данным областных властей, все медицинские учреждения готовы к оказанию помощи жителям. Всем работодателям рекомендовано организовать мониторинг состояния здоровья работников.
На данный момент случаев заболевания коронавирусной инфекцией в области не зарегистрировано.
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