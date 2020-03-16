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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-16T17:27+0300
https://ria.ru/20200316/1568683470.html
Володин оценил возможность переноса голосования по поправкам
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РИА Новости

Володин оценил возможность переноса голосования по поправкам

17:27 16.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин перед заседанием высшего совета "Единой России" в штабе ЕР прокомментировал возможность переноса общероссийского голосования по поправкам в Конституцию из-за угрозы распространения коронавируса.
"Вы всегда с уверенностью смотрите в будущий день. От нас зависит все", - сказал он РИА Новости в ответ на вопрос, будет ли отменено или перенесено голосование по поправкам.
Ранее сообщалось, что председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании бюро высшего совета ЕР даст поручение по защите прав россиян в условиях распространения коронавируса, речь пойдет, в том числе, о возможности дистанционной продажи лекарств.
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Вчера, 16:39Голосование по поправкам в Конституцию
Конституционный суд одобрил поправки в Основной закон
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФДмитрий МедведевГосдума РФЕдиная РоссияВячеслав ВолодинОбщество
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