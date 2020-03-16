Володин оценил возможность переноса голосования по поправкам

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин перед заседанием высшего совета "Единой России" в штабе ЕР прокомментировал возможность переноса общероссийского голосования по поправкам в Конституцию из-за угрозы распространения коронавируса.
"Вы всегда с уверенностью смотрите в будущий день. От нас зависит все", - сказал он РИА Новости в ответ на вопрос, будет ли отменено или перенесено голосование по поправкам.
Ранее сообщалось, что председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании бюро высшего совета ЕР даст поручение по защите прав россиян в условиях распространения коронавируса, речь пойдет, в том числе, о возможности дистанционной продажи лекарств.