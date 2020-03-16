Руденя: В Верхневолжье приняты меры для борьбы с COVID-19

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Руденя: В Верхневолжье приняты меры для борьбы с COVID-19

ТВЕРЬ, 16 мар - РИА Новочсти. Власти Тверской области в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в регионе создали рабочую группу, которую возглавил губернатор области . Власти Тверской области в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в регионе создали рабочую группу, которую возглавил губернатор области Игорь Руденя , сообщает пресс-служба областного правительства.

"Для профилактики распространения коронавируса ограничиваем проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, особенно с участием иностранцев, прибывших из стран, где зарегистрирована инфекция. С этого дня начинаем реализацию дополнительных мер по профилактике и дезинфекции общественного транспорта, в том числе железнодорожного. Это также касается автовокзалов, железнодорожного вокзала", - сказал глава региона на совещании в правительстве.

Областные власти ввели круглосуточный мониторинг ситуации в дошкольных и школьных учреждениях, объектах культуры, спорта, организациях с постоянным пребыванием людей. Актуализирован план мероприятий по мерам профилактики.

Школам и детским садам в муниципалитетах Тверской области рекомендовано перейти на дистанционный режим обучения. Решение о посещении ребёнком образовательного учреждения остаётся за родителями. Во время школьных каникул, которые начнутся 23 марта 2020 года, во всех учреждениях образования будет проведена дезинфекция.

Для тверичан, вернувшихся из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, организована "горячая линия".

Определена госпитальная база для госпитализации больных и лиц с подозрением на заражение новой коронавирусной инфекцией, утвержден порядок госпитализации и алгоритм действия медицинских работников.

По состоянию на 16 марта на территории Тверской области коронавирусной инфекции не зарегистрировано.