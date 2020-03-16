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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-03-16T17:27+0300
https://ria.ru/20200316/1568683430.html
Руденя: в Верхневолжье приняты меры для борьбы с COVID-19
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РИА Новости

Руденя: в Верхневолжье приняты меры для борьбы с COVID-19

17:27 16.03.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРуденя: В Верхневолжье приняты меры для борьбы с COVID-19
Руденя: В Верхневолжье приняты меры для борьбы с COVID-19
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 16 мар - РИА Новочсти. Власти Тверской области в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в регионе создали рабочую группу, которую возглавил губернатор области Игорь Руденя, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Для профилактики распространения коронавируса ограничиваем проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, особенно с участием иностранцев, прибывших из стран, где зарегистрирована инфекция. С этого дня начинаем реализацию дополнительных мер по профилактике и дезинфекции общественного транспорта, в том числе железнодорожного. Это также касается автовокзалов, железнодорожного вокзала", - сказал глава региона на совещании в правительстве.
Областные власти ввели круглосуточный мониторинг ситуации в дошкольных и школьных учреждениях, объектах культуры, спорта, организациях с постоянным пребыванием людей. Актуализирован план мероприятий по мерам профилактики.
Школам и детским садам в муниципалитетах Тверской области рекомендовано перейти на дистанционный режим обучения. Решение о посещении ребёнком образовательного учреждения остаётся за родителями. Во время школьных каникул, которые начнутся 23 марта 2020 года, во всех учреждениях образования будет проведена дезинфекция.
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Для тверичан, вернувшихся из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, организована "горячая линия".
Определена госпитальная база для госпитализации больных и лиц с подозрением на заражение новой коронавирусной инфекцией, утвержден порядок госпитализации и алгоритм действия медицинских работников.
По состоянию на 16 марта на территории Тверской области коронавирусной инфекции не зарегистрировано.
Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, всего заражено почти 170 тысяч человек более чем в 140 странах: свыше 6,5 тысячи больных скончались, 75 тысяч пациентов выздоровели. Как сообщал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, эпицентр вспышки инфекции переместился из КНР в Европу.
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Тверская областьИгорь Руденя
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