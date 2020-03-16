Путин наградил строителей Крымского моста

"За особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста присвоить звание Героя труда Российской Федерации ... Зайкову Николаю Васильевичу и Ротенбергу Аркадию Романовичу", - указано в документе.

Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение по нему было запущено в мае 2018 года, железнодорожное - в декабре 2019 года. Ротенберг владеет компанией "СГМ-Мост, которая построила Крымский мост.