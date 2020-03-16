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Путин наградил строителей Крымского моста
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РИА Новости
Материал дополняется

Путин наградил строителей Крымского моста

17:27 16.03.2020 (обновлено: 18:02 16.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПоезд "Таврия", следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь на Крымском мосту
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил бизнесмену Аркадию Ротенбергу и монтажнику "Мостотреста" Николаю Зайкову звание Героев труда РФ за строительство Крымского моста, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста присвоить звание Героя труда Российской Федерации ... Зайкову Николаю Васильевичу и Ротенбергу Аркадию Романовичу", - указано в документе.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение по нему было запущено в мае 2018 года, железнодорожное - в декабре 2019 года. Ротенберг владеет компанией "СГМ-Мост, которая построила Крымский мост.
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Обсудить 89
Крымский мостАркадий РотенбергВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Лол! Я всего мог ожидать от ввп, но только не этого. Для народа аркаша старался, не за гешефт. Просто ору. Это даже не вдаваясь в подробности почему аркаша стал аркадием.
16 марта, 17:47
Cheshire Cat
1651003228
Скорее такие звания заслужили всё-таки сами работяги, кто там вкалывал сутками, вахтами! А не руководители!
16 марта, 18:23
Виктор Иванов
170403025
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