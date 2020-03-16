Матвиенко призвала россиян проголосовать по поправке к Конституции

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила надежду, что ситуация с коронавирусом не повлияет на проведение общероссийского голосования по Конституции РФ, решать будет руководство страны.
"Сейчас у нас коронавирус. Мы начинаем утро с него и заканчиваем вечер", - сказала спикер, выступая в Курчатовском институте.
"Что будет с общероссийским голосованием - будет решать президент, правительство, Федеральное Собрание в зависимости от того, как будут развиваться события. Конечно, хотелось бы, чтобы люди пришли и высказали свою точку зрения", - отметила Матвиенко.
Она назвала общероссийское голосование "важнейшим политическим событием в жизни страны", которое бывает раз в 30-50 лет.