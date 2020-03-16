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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-16T17:39+0300
https://ria.ru/20200316/1568682996.html
Матвиенко призвала россиян проголосовать по поправке к Конституции
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565191875_0:69:3071:1796_1036x0_80_0_0_9961d78834565effe309f9d4b1c24ab4.jpg
РИА Новости

Матвиенко призвала россиян проголосовать по поправке к Конституции

17:26 16.03.2020 (обновлено: 17:39 16.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВалентина Матвиенко на встрече членов Совета Федерации РФ с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым
Валентина Матвиенко на встрече членов Совета Федерации РФ с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила надежду, что ситуация с коронавирусом не повлияет на проведение общероссийского голосования по Конституции РФ, решать будет руководство страны.
"Сейчас у нас коронавирус. Мы начинаем утро с него и заканчиваем вечер", - сказала спикер, выступая в Курчатовском институте.
"Что будет с общероссийским голосованием - будет решать президент, правительство, Федеральное Собрание в зависимости от того, как будут развиваться события. Конечно, хотелось бы, чтобы люди пришли и высказали свою точку зрения", - отметила Матвиенко.
Она назвала общероссийское голосование "важнейшим политическим событием в жизни страны", которое бывает раз в 30-50 лет.
Конституция Российской Федерации
Вчера, 16:45
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Голосование по поправкам в КонституциюКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКонституция РФВалентина Матвиенко
Популярные комментарии
Кажется в комментах всё больше ботов прозападных))) Я иду обязательно!
16 марта, 17:41
Руслан Якубик
510013
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