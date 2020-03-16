Матвиенко призвала россиян проголосовать по поправке к Конституции

"Сейчас у нас коронавирус. Мы начинаем утро с него и заканчиваем вечер", - сказала спикер, выступая в Курчатовском институте.

"Что будет с общероссийским голосованием - будет решать президент, правительство, Федеральное Собрание в зависимости от того, как будут развиваться события. Конечно, хотелось бы, чтобы люди пришли и высказали свою точку зрения", - отметила Матвиенко.