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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T17:45+0300
https://ria.ru/20200316/1568682871.html
Медведев назвал ситуацию с коронавирусом сложной
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564018161_0:34:2999:1721_1036x0_80_0_0_d5597a98fd0c613e11e4897139199e34.jpg
РИА Новости

Медведев назвал ситуацию с коронавирусом сложной

17:20 16.03.2020 (обновлено: 17:45 16.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с ушедшими в отставку членами правительства РФ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с ушедшими в отставку членами правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом сложная, регионы переведены в режим повышенной готовности, а "Единая Россия" не должна оставаться в стороне, ведь  у нее есть ресурсы для помощи, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
“Начну я с темы, которая волнует подавляющее большинство граждан в нашей стране, имею в виду пандемию коронавируса. Ситуация сложная. В России, как известно, приняты решения, регионы переведены в режим повышенной готовности. Говорю здесь об этом, потому что партия тоже не должна оставаться в стороне от этой проблемы, поскольку у партии есть ресурсы, чтобы оказать помощь, если она потребуется, причем помощь на профессиональной основе, особенно эта помощь, эта поддержка может требоваться для людей старшего поколения, которые входят в группу повышенного риска.”, - сказал Медведев на заседании высшего совета “Единой России”.
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8560139
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыДмитрий МедведевЕдиная РоссияОбщество
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Что вы так Дмитрий Анатольевич переживаете, в России же всего 93 заболевших, Голикова ведь не врет?
16 марта, 17:24
SWR
260002
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