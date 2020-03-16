Медведев назвал ситуацию с коронавирусом сложной

“Начну я с темы, которая волнует подавляющее большинство граждан в нашей стране, имею в виду пандемию коронавируса. Ситуация сложная. В России, как известно, приняты решения, регионы переведены в режим повышенной готовности. Говорю здесь об этом, потому что партия тоже не должна оставаться в стороне от этой проблемы, поскольку у партии есть ресурсы, чтобы оказать помощь, если она потребуется, причем помощь на профессиональной основе, особенно эта помощь, эта поддержка может требоваться для людей старшего поколения, которые входят в группу повышенного риска.”, - сказал Медведев на заседании высшего совета “Единой России”.