Тест-системы на выявление коронавируса поставят во все регионы

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что поручила Роспотребнадзору поставить тест-системы на коронавирус во все регионы, которые готовы принять их в свои лаборатории, там желающие смогут пройти исследование на наличие или отсутствие этого диагноза.
"В соответствии с решением председателя правительства мною дано поручение Роспотребнадзору и сейчас главным санитарным врачом подготовлено постановление о поставке тест-систем во все субъекты РФ, которые готовы принять эти тест-системы для работы с ними в лабораториях третьей и четвёртой групп патогенности, которые будут использовать методы, не предполагающие выделение возбудителя", - заявила Голикова на первом заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.
Она обратила внимание, что все регионы должны будут "провести соответствующее тестирование персонала и получить согласие персонала на работу с этими тест-системами".
"Мы исходим из того, что в этих лабораториях будет осуществляться тестирование желающих лиц, которые хотят установить отсутствие или наличие диагноза, но они не должны иметь признаков простудных заболеваний и являться контактными с больными новой коронавирусной инфекцией. Мы хотим, чтобы наши граждане получили возможность такого тестирования, чтобы успокоить себя и своих близких, что у них отсутствует такое заболевание", - пояснила вице-премьер.