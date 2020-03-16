Тест-системы на выявление коронавируса поставят во все регионы

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что поручила Роспотребнадзору поставить тест-системы на коронавирус во все регионы, которые готовы принять их в свои лаборатории, там желающие смогут пройти исследование на наличие или отсутствие этого диагноза.

"В соответствии с решением председателя правительства мною дано поручение Роспотребнадзору и сейчас главным санитарным врачом подготовлено постановление о поставке тест-систем во все субъекты РФ, которые готовы принять эти тест-системы для работы с ними в лабораториях третьей и четвёртой групп патогенности, которые будут использовать методы, не предполагающие выделение возбудителя", - заявила Голикова на первом заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

Она обратила внимание, что все регионы должны будут "провести соответствующее тестирование персонала и получить согласие персонала на работу с этими тест-системами".