Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-16T17:18+0300
https://ria.ru/20200316/1568682731.html
Тест-системы на выявление коронавируса поставят во все регионы
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:160:3074:1889_1036x0_80_0_0_73f6dcfe2263331b7c0d1d54a163a415.jpg
РИА Новости

Тест-системы на выявление коронавируса поставят во все регионы

17:18 16.03.2020
936
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что поручила Роспотребнадзору поставить тест-системы на коронавирус во все регионы, которые готовы принять их в свои лаборатории, там желающие смогут пройти исследование на наличие или отсутствие этого диагноза.
"В соответствии с решением председателя правительства мною дано поручение Роспотребнадзору и сейчас главным санитарным врачом подготовлено постановление о поставке тест-систем во все субъекты РФ, которые готовы принять эти тест-системы для работы с ними в лабораториях третьей и четвёртой групп патогенности, которые будут использовать методы, не предполагающие выделение возбудителя", - заявила Голикова на первом заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.
Машина скорой медицинской помощи на территории больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
Вчера, 15:48
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 93
Она обратила внимание, что все регионы должны будут "провести соответствующее тестирование персонала и получить согласие персонала на работу с этими тест-системами".
"Мы исходим из того, что в этих лабораториях будет осуществляться тестирование желающих лиц, которые хотят установить отсутствие или наличие диагноза, но они не должны иметь признаков простудных заболеваний и являться контактными с больными новой коронавирусной инфекцией. Мы хотим, чтобы наши граждане получили возможность такого тестирования, чтобы успокоить себя и своих близких, что у них отсутствует такое заболевание", - пояснила вице-премьер.
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
10 марта, 13:44Распространение нового коронавируса COVID-19
Как отличить коронавирусную инфекцию COVID-19 от простуды
721002
Обсудить 0
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Рекомендуем
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с ушедшими в отставку членами правительства РФ
Медведев назвал ситуацию с коронавирусом сложной
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова рассказала о запасе лекарств для больных коронавирусом
Ректор Академии медиаиндустрии Вячеслав Умановский
Умановский: профессиональный журналист должен уметь ежедневно учиться
Татьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России
В России создается четвертая тест-система для диагностики коронавируса
Городская клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге
В Петербурге рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Голикова рассказала о производстве тестов по диагностике коронавируса
Вячеслав Володин
Володин оценил возможность переноса голосования по поправкам
Покупатели в супермаркете
Регионам поручили обеспечить запасы продуктов на два месяца
Машина скорой медицинской помощи на территории больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 93
Скриншот сторис со страницы Софи Тернер в Instagram
Знаменитости рассказали, как оберегают себя от коронавируса
Врач заполняет больничный лист
Находящимся на карантине больничные будут оплачивать в особом порядке
Табличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
ПФР опубликовал рекомендации по профилактике коронавируса для пожилых
Санитарная обработка вагонов Московского метрополитена в депо Свиблово для предотвращения распространения коронавируса
В России могут продлить школьные каникулы из-за коронавируса
Заседание Конституционного суда РФ
Заключение КС по закону о поправках обжалованию не подлежит
Российские деньги
В ЦБ рассказали о "продолжительности жизни" коронавируса на банкнотах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28Редактор Первого канала объяснила выбор тем для популярного ток-шоу
06:27Южная Корея из-за коронавируса введет особую процедуру въезда
06:15Праймериз в Огайо перенесут из-за COVID-19, несмотря на решение суда
06:03В Приморье прошли учения против коронавируса
05:59Guns N’ Roses впервые за 27 лет исполнили хит So fine
05:40Эквадор ввел комендантский час из-за коронавируса
05:38Уругвай закрыл границу с Аргентиной из-за коронавируса
05:26Суд в США прекратил дело против "Конкорда"
05:14Сирийские власти начали чинить трассу Алеппо — Дамаск
05:12Boeing заявила, что использует все ресурсы для продолжения работы
05:09В Мексике сообщил о 29 новых случаях коронавируса
05:07Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов
05:01Названы самые популярные курорты России для лечебного отдыха весной
04:51Число заболевших коронавирусом в Канаде превысило 400 человек
04:46Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера
04:38Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 8320
04:32Число погибших от коронавируса в США выросло до 85 человек
04:16Жителям Сан-Франциско запретили выходить из дома
04:12Мурманский министр образования объяснила пост с ошибками в Instagram
04:07Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%
Лента новостейМолния