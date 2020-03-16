В закрывающей границы Венгрии могут пребывать более двух тысяч россиян

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Около 2,1-2,2 тысячи туристов из РФ могут находиться в Венгрии, которая закрывает границы для иностранных туристов из-за коронавируса, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что страна намерена закрыть границы для иностранцев на фоне распространения коронавируса. О сроках временного запрета не сообщается.
"По оценкам аналитической службы АТОР, сейчас в Венгрии могут находиться около 2,1-2,2 тысячи российских туристов", - сообщили в ассоциации.
Погранслужба ФСБ РФ ранее сообщала, что в Венгрии за 2019 год побывали 202 219 граждан РФ. Это на 14,8% больше, чем в 2018 году.