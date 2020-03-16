В закрывающей границы Венгрии могут пребывать более двух тысяч россиян

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Около 2,1-2,2 тысячи туристов из РФ могут находиться в Около 2,1-2,2 тысячи туристов из РФ могут находиться в Венгрии , которая закрывает границы для иностранных туристов из-за коронавируса , сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что страна намерена закрыть границы для иностранцев на фоне распространения коронавируса. О сроках временного запрета не сообщается.

"По оценкам аналитической службы АТОР, сейчас в Венгрии могут находиться около 2,1-2,2 тысячи российских туристов", - сообщили в ассоциации.