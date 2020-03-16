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Туризм
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В закрывающей границы Венгрии могут пребывать более двух тысяч россиян
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РИА Новости

В закрывающей границы Венгрии могут пребывать более двух тысяч россиян

17:57 16.03.2020 (обновлено: 18:00 16.03.2020)
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© AP Photo / Gyorgy Varga/MTIВенгерские полицейские
Венгерские полицейские
© AP Photo / Gyorgy Varga/MTI
Венгерские полицейские
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Около 2,1-2,2 тысячи туристов из РФ могут находиться в Венгрии, которая закрывает границы для иностранных туристов из-за коронавируса, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что страна намерена закрыть границы для иностранцев на фоне распространения коронавируса. О сроках временного запрета не сообщается.
"По оценкам аналитической службы АТОР, сейчас в Венгрии могут находиться около 2,1-2,2 тысячи российских туристов", - сообщили в ассоциации.
Погранслужба ФСБ РФ ранее сообщала, что в Венгрии за 2019 год побывали 202 219 граждан РФ. Это на 14,8% больше, чем в 2018 году.
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