Ежегодный отчет правительства в Госдуме состоится 15 апреля

"Давайте начнём, во-первых, с решения, которое не предполагает изменений: мы сегодня приняли регламент рассмотрения отчёта председателя правительства 15 апреля. Этот вопрос обсуждался сегодня в рамках Совета Государственной думы, достигнута договоренность, что у председателя правительства не будет ограничений во времени для того, чтобы отчитаться за сделанное и поделиться планами на перспективу, потому что наверняка, исходя из обсуждения, эта тема очень важная для нас, это традиционная норма, у всех наибольший интерес, и депутаты ждут с нетерпением отчета правительства", - заявил Володин журналистам по итогам Совета Думы.