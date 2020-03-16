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Ежегодный отчет правительства в Госдуме состоится 15 апреля
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РИА Новости

Ежегодный отчет правительства в Госдуме состоится 15 апреля

17:10 16.03.2020 (обновлено: 17:22 16.03.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ежегодный отчёт правительства РФ в нижней палате парламента состоится 15 апреля, как и было запланировано.
"Давайте начнём, во-первых, с решения, которое не предполагает изменений: мы сегодня приняли регламент рассмотрения отчёта председателя правительства 15 апреля. Этот вопрос обсуждался сегодня в рамках Совета Государственной думы, достигнута договоренность, что у председателя правительства не будет ограничений во времени для того, чтобы отчитаться за сделанное и поделиться планами на перспективу, потому что наверняка, исходя из обсуждения, эта тема очень важная для нас, это традиционная норма, у всех наибольший интерес, и депутаты ждут с нетерпением отчета правительства", - заявил Володин журналистам по итогам Совета Думы.
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По словам Володина, согласно утверждённому регламенту, каждая фракция сможет задать по пять вопросов премьер-министру, также независимые депутаты, которые не являются представителями думских политических фракций, смогут задать по одному вопросу (всего в Госдуме два таких депутата).
"Иными словами: у нас будет 22 вопроса плановых председателю правительства. Его отчёт без ограничения по времени, затем - выступления от политических фракций - по 10 минут каждому выступающему. Общий лимит времени под это отводится около четырех часов. Это значит, что у нас пленарное заседание 15 апреля будет посвящено этому ключевому вопросу", - добавил спикер Думы.
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Госдума РФПравительство РФВячеслав ВолодинПолитика
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