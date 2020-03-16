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2020-03-16T17:15+0300
https://ria.ru/20200316/1568682066.html
В Нью-Йорке отложили парад в День святого Патрика из-за коронавируса
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РИА Новости

В Нью-Йорке отложили парад в День святого Патрика из-за коронавируса

17:09 16.03.2020 (обновлено: 17:15 16.03.2020)
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© AFP 2020 / Jewel SamadПарад в День святого Патрика в Нью-Йорке
Парад в День святого Патрика в Нью-Йорке
© AFP 2020 / Jewel Samad
НЬЮ-ЙОРК, 16 мар - РИА Новости. Власти Нью-Йорка решили из-за угрозы коронавируса перенести на более позднюю дату парад в честь Дня святого Патрика, который должен был состояться 17 марта, сообщается в пресс-релизе организаторов.
"Организационный комитет парада в честь Дня святого Патрика в Нью-Йорке с тяжелым сердцем объявляет, что по указанию губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо в 2020 году в Нью-Йорке парад перенесен из-за активности коронавируса (COVID-19) в нашем регионе", - отмечается в сообщении.
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Как сообщила архиепархия, месса в день святого Патрика, которая должна была состояться в 8:30 утра, также отменена. "Пожалуйста, оставайтесь дома и будьте в безопасности. Билеты на это мероприятие не будут приняты, так как мероприятие отменено", - сказано в сообщении.
Ранее решение о переносе парада приняли и организаторы в столице США Вашингтоне, дату проведения они обещают сообщить позднее.
"Принять такое решение было нелегко, это было сделано из предосторожности, чтобы гарантировать безопасность и здоровье тысяч участников в районе Вашингтона, посещающих парад каждый год", - говорится в заявлении на сайте организаторов.
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