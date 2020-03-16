В Нью-Йорке отложили парад в День святого Патрика из-за коронавируса

Как сообщила архиепархия, месса в день святого Патрика, которая должна была состояться в 8:30 утра, также отменена. "Пожалуйста, оставайтесь дома и будьте в безопасности. Билеты на это мероприятие не будут приняты, так как мероприятие отменено", - сказано в сообщении.