Регионы сообщили, что скачков цен на продукты в магазинах нет

МОСКВА 16 мар - РИА Новости. Органы управления АПК в российских регионах сообщили об отсутствии существенных ценовых колебаний на продукты в торговом сегменте, говорится в сообщении Минсельхоза РФ по итогам совещания, которое провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
"В ходе совещания участники обсудили ситуацию с ценами и запасами продовольствия в регионах. Руководители региональных органов АПК подтвердили отсутствие существенных ценовых колебаний в торговом сегменте, в том числе в таких значимых категориях товаров, как макаронные изделия, консервы и крупы", - говорится в сообщении.