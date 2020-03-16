Регионы сообщили, что скачков цен на продукты в магазинах нет

"В ходе совещания участники обсудили ситуацию с ценами и запасами продовольствия в регионах. Руководители региональных органов АПК подтвердили отсутствие существенных ценовых колебаний в торговом сегменте, в том числе в таких значимых категориях товаров, как макаронные изделия, консервы и крупы", - говорится в сообщении.