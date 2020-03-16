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Регионы сообщили, что скачков цен на продукты в магазинах нет
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РИА Новости

Регионы сообщили, что скачков цен на продукты в магазинах нет

17:09 16.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПокупатели в одном из гипермаркетов
Покупатели в одном из гипермаркетов
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Покупатели в одном из гипермаркетов. Архивное фото
МОСКВА 16 мар - РИА Новости. Органы управления АПК в российских регионах сообщили об отсутствии существенных ценовых колебаний на продукты в торговом сегменте, говорится в сообщении Минсельхоза РФ по итогам совещания, которое провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
"В ходе совещания участники обсудили ситуацию с ценами и запасами продовольствия в регионах. Руководители региональных органов АПК подтвердили отсутствие существенных ценовых колебаний в торговом сегменте, в том числе в таких значимых категориях товаров, как макаронные изделия, консервы и крупы", - говорится в сообщении.
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Дмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
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