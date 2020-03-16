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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T17:04+0300
https://ria.ru/20200316/1568681775.html
В Бенине выявили первый случай заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568263310_20:131:1621:1032_1036x0_80_0_0_b1d4657147c43ceda657094812eb567c.jpg
РИА Новости

В Бенине выявили первый случай заражения коронавирусом

17:04 16.03.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорздрав РФ / Перейти в фотобанкСотрудники медицинского стационара
Сотрудники медицинского стационара
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорздрав РФ
Перейти в фотобанк
Сотрудники медицинского стационара. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Бенине, сообщает телеканал Benin Web TV со ссылкой на минздрав западноафриканского государства.
Сообщается, что речь идет о 49-летнем гражданине Буркина-Фасо, который прилетел в Бенин 12 марта, а до этого побывал в Бельгии. Больной находится в больничном изоляторе в Котону - крупнейшем городе Бенина.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19БенинВ мире
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