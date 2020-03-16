В Бенине выявили первый случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Бенине, сообщает телеканал Benin Web TV со ссылкой на минздрав западноафриканского государства.
Сообщается, что речь идет о 49-летнем гражданине Буркина-Фасо, который прилетел в Бенин 12 марта, а до этого побывал в Бельгии. Больной находится в больничном изоляторе в Котону - крупнейшем городе Бенина.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.