Историки будут искать новые данные на латышских ветеранов СС

Дюков, выступая на круглом столе, подчеркнул, что работа по пополнению списка лиц, представленных в докладе, обязательно продолжится. "Я уверен, что в ближайшее время удастся выявить новые фамилии, прежде всего тех, кто проживает в Латинской Америке. Думаю, что уже через полгода мы будем знать имен и фамилий гораздо больше", - добавил Дюков. "Дело в том, что в Латинскую Америку традиционно бежали именно те, на ком была кровь", - пояснил историк. Он напомнил, что прибежище в этом регионе мира в свое время нашел один из главных нацистских преступников Адольф Эйхман.