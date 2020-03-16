Историки будут искать новые данные на латышских ветеранов СС

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские историки продолжат искать сведения о ныне живущих ветеранах Латышского легиона СС, проживающих в Латинской Америке, результаты этих поисков, возможно, появятся уже через полгода, заявил глава фонда "Историческая память" Александр Дюков.
Доклад с именами 96 ветеранов Латышского легиона СС, которые сейчас проживают в США, Великобритании, Канаде, Бразилии, Австралии, Аргентине и Латвии, был представлен в понедельник на круглом столе в МИА "Россия сегодня". Доклад подготовлен российским фондом "Историческая память" и фондом поддержки и развития еврейской культуры, традиций, образования и науки.
Дюков, выступая на круглом столе, подчеркнул, что работа по пополнению списка лиц, представленных в докладе, обязательно продолжится. "Я уверен, что в ближайшее время удастся выявить новые фамилии, прежде всего тех, кто проживает в Латинской Америке. Думаю, что уже через полгода мы будем знать имен и фамилий гораздо больше", - добавил Дюков. "Дело в том, что в Латинскую Америку традиционно бежали именно те, на ком была кровь", - пояснил историк. Он напомнил, что прибежище в этом регионе мира в свое время нашел один из главных нацистских преступников Адольф Эйхман.
Согласно нынешнему докладу, в Бразилии сейчас проживают латышские ветераны СС Гатис Балицскис, Юргис Берзиньш и Вилис Пулчс. В Аргентине нашли прибежище Янис Парупс и Улдис Шкапарс.
Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходивших службу во всех латышских воинских формированиях "Ваффен СС", включая полицейские батальоны.
Установлен целый ряд преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны подразделениями, входившими в состав Латышского легиона СС, которые можно квалифицировать как военные преступления и преступления против человечности. Так, именно латышские каратели уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное (Новгородская область). В мае прошлого года Следственный комитет России открыл уголовное дело по факту геноцида в этих населенных пунктах в 1941-1943 годах.
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