Собянин рассказал, на кого распространяются требования о самоизоляции

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Граждане, прибывающие в Москву из США, ЕС и Великобритании, должны самоизолироваться на 2 недели, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
"Требование о прохождении режима самоизоляции на дому в течение 14 дней распространяется на граждан, прибывающих из США, Великобритании, государств Европейского Союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающих с ними лиц", – говорится в сообщении.
Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. В документе говорится, что граждане, прибывшие из государств с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ.