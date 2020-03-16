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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T17:11+0300
https://ria.ru/20200316/1568681551.html
Собянин рассказал, на кого распространяются требования о самоизоляции
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568679098_0:298:3111:2048_1036x0_80_0_0_05574e0a265168fdb928ba4a834a8d5d.jpg
РИА Новости

Собянин рассказал, на кого распространяются требования о самоизоляции

17:01 16.03.2020 (обновлено: 17:11 16.03.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит первое заседание координационного совета по борьбе с распространением коронавируса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит первое заседание координационного совета по борьбе с распространением коронавируса
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Граждане, прибывающие в Москву из США, ЕС и Великобритании, должны самоизолироваться на 2 недели, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
"Требование о прохождении режима самоизоляции на дому в течение 14 дней распространяется на граждан, прибывающих из США, Великобритании, государств Европейского Союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающих с ними лиц", – говорится в сообщении.
Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. В документе говорится, что граждане, прибывшие из государств с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса COVID-19
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыСергей СобянинВ мире
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