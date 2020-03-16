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2020-03-16T20:00+0300
https://ria.ru/20200316/1568681519.html
МИД направил ноту протеста Киеву из-за провокации у посольства
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РИА Новости

МИД направил ноту протеста Киеву из-за провокации у посольства

17:01 16.03.2020 (обновлено: 20:00 16.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Москва направила Киеву ноту протеста в связи с провокацией против российского посольства, заявили в МИД.
В субботу экстремисты из украинских батальонов "Азов", "Правый сектор"* и других радикальных организаций зажигали файеры и запускали сигнальные ракеты у посольства России в Киеве. Одна из них попала на крышу здания дипмиссии.
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"По счастливой случайности пожара удалось избежать. Участники акции порвали государственный флаг России, скандировали экстремистские лозунги", — рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она отметила, что полиция находилась у посольства, но никого не задержала. По ее словам, киевские власти продолжают игнорировать обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и не желают пресекать агрессивные выходки националистов против посольства России в Киеве.
Москва призвала Киев найти и привлечь провокаторов к ответственности, а также принять меры для остановки неослабевающего накала русофобии в обществе и обуздать разгул неонацистов.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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РоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КиевВ мире
Популярные комментарии
Взрослые умные дядьки из МИДа играют в детские игры... Да ещё с такими серьёзными лицами, что дух захватывает. А народ давно в голос ржёт... МГИМО этому их столько лет учит?
16 марта, 18:08
АМАлександр Михайлов
16100121
Сколько раз можно твердить одно и тоже. Зачем смешить весь мир нотами Киеву. Граждане возьмите перечень указов Екатерины II. посмотрите перечень просьб различных стран о принятии их в состав России с клятвами быть в составе России вечные впемена и вы убедитесь , что территория нынешней украины это земли Российской империи. ТАКОГО ГОСУДАРСТВА УКРАИНА НЕ СУЩЕСТВОВАЛО ДО 1918г.Украина есть творчество большевиков и украинцы должны в ножки кланяться большевикам , проведшим принудительную украинизацию населения юга России, создавшим украину из российских земель. Нет большевиков не должно быть и украины, это ясно абсолютно всем, кроме нашей власти. Наша власть промажнулась остановив Дыбальцевский котёл, так зачем тянуть свой промах. Признайте свою ошибку и ликвидируйте украину. Мир поворчит, а потом будет благодарить.На кой чёрт мы вешаем себе на шею это ярмо. С Крымом разобрались, точно так же надо разобраться с украиной . Это ясно всем , кроме нас .
16 марта, 20:17
ГСГлеб Соколов
1410003
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