МИД направил ноту протеста Киеву из-за провокации у посольства

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Москва направила Киеву ноту протеста в связи с провокацией против российского посольства, заявили в МИД.

В субботу экстремисты из украинских батальонов "Азов", "Правый сектор"* и других радикальных организаций зажигали файеры и запускали сигнальные ракеты у посольства России в Киеве. Одна из них попала на крышу здания дипмиссии.

"По счастливой случайности пожара удалось избежать. Участники акции порвали государственный флаг России, скандировали экстремистские лозунги", — рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она отметила, что полиция находилась у посольства, но никого не задержала. По ее словам, киевские власти продолжают игнорировать обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и не желают пресекать агрессивные выходки националистов против посольства России в Киеве.

Москва призвала Киев найти и привлечь провокаторов к ответственности, а также принять меры для остановки неослабевающего накала русофобии в обществе и обуздать разгул неонацистов.