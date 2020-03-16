В Приднестровье 18 марта объявят о введении режима ЧС из коронавируса

ТИРАСПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации в Приднестровье будет объявлен в среду на заседании Верховного совета (парламента) в присутствии президента непризнанной республики Вадима Красносельского, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.

По данным оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в Приднестровье восемь граждан, контактировавших с лицами, подозреваемыми в наличии вируса, находятся в условиях самоизоляции по месту жительства.