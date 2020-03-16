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В Приднестровье 18 марта объявят о введении режима ЧС из коронавируса
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РИА Новости

В Приднестровье 18 марта объявят о введении режима ЧС из коронавируса

16:58 16.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина в медицинской маске
Мужчина в медицинской маске
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мужчина в медицинской маске. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации в Приднестровье будет объявлен в среду на заседании Верховного совета (парламента) в присутствии президента непризнанной республики Вадима Красносельского, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.
"Предполагается участие в пленарном заседании президента ПМР. Его присутствие обусловлено решением главы государства о введении в Приднестровской Молдавской республике режима чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ готовится к обнародованию. Конституция ПМР требует обсуждения этого вопроса на парламентской площадке", - говорится в сообщении.
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По данным оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в Приднестровье восемь граждан, контактировавших с лицами, подозреваемыми в наличии вируса, находятся в условиях самоизоляции по месту жительства.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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