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Религия и мировоззрение
2020-03-16T17:43+0300
https://ria.ru/20200316/1568681329.html
В РПЦ не комментируют изменения в пасхальных богослужениях в Ватикане
https://cdn21.img.ria.ru/images/154923/51/1549235188_0:1:3019:1699_1036x0_80_0_0_71e030ca8b25c9ef0462ef662ebb9bf7.jpg
РИА Новости

В РПЦ не комментируют изменения в пасхальных богослужениях в Ватикане

16:58 16.03.2020 (обновлено: 17:43 16.03.2020)
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© РИА Новости / Александр НатрускинГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. В Московском патриархате не комментируют изменения в порядке пасхальных богослужений в Ватикане из-за распространения коронавируса.
Отвечая на вопрос о том, как он относится к тому, что пасхальные богослужения в Ватикане в этом году пройдут без паствы, глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сказал, что не готов комментировать это решение Римско-католической церкви.
"Я бы дождался все-таки Пасхи и посмотрел, что будет на самом деле. Не исключаю, что могут быть какие-то изменения", - сказал Легойда в понедельник в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"Будучи все-таки лицом облеченным какой-то ответственностью, я не хотел бы давать каких-то оценок", - добавил он.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаРусская православная церковь
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