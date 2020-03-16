В РПЦ не комментируют изменения в пасхальных богослужениях в Ватикане

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. В Московском патриархате не комментируют изменения в порядке пасхальных богослужений в Ватикане из-за распространения коронавируса.

Отвечая на вопрос о том, как он относится к тому, что пасхальные богослужения в Ватикане в этом году пройдут без паствы, глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сказал, что не готов комментировать это решение Римско-католической церкви.

"Я бы дождался все-таки Пасхи и посмотрел, что будет на самом деле. Не исключаю, что могут быть какие-то изменения", - сказал Легойда в понедельник в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Будучи все-таки лицом облеченным какой-то ответственностью, я не хотел бы давать каких-то оценок", - добавил он.