В РПЦ не комментируют изменения в пасхальных богослужениях в Ватикане

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. В Московском патриархате не комментируют изменения в порядке пасхальных богослужений в Ватикане из-за распространения коронавируса.
Отвечая на вопрос о том, как он относится к тому, что пасхальные богослужения в Ватикане в этом году пройдут без паствы, глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сказал, что не готов комментировать это решение Римско-католической церкви.
"Я бы дождался все-таки Пасхи и посмотрел, что будет на самом деле. Не исключаю, что могут быть какие-то изменения", - сказал Легойда в понедельник в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"Будучи все-таки лицом облеченным какой-то ответственностью, я не хотел бы давать каких-то оценок", - добавил он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что идей и решений по введению ЧС в России из-за коронавируса пока не было.