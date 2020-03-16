Голикова рассказала о производстве тестов по диагностике коронавируса

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. До 100 тысяч тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции производится в России в сутки, число исследований по всей стране планируют нарастить кратно, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Всего сейчас мы производим до 100 тысяч тест-систем в сутки. Сейчас уже наработано почти 710 тысяч, в регионы поставлено 427 тысяч тест-систем, ещё 282 тысячи тест-систем будут направлены сегодня и завтра", - сообщила Голикова на первом заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
Она отметила, что в стране уже проведено более 104 тысяч исследований на наличие коронавируса.
"Мы наращиваем число тестирований. Если ещё в прошлую субботу по всей стране мы тестировали 33 тысячи человек, то сейчас мы уже планируем увеличить кратно это тестирование", - заявила вице-премьер.