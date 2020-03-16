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2020-03-16T16:56+0300
https://ria.ru/20200316/1568681292.html
Голикова рассказала о производстве тестов по диагностике коронавируса
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РИА Новости

Голикова рассказала о производстве тестов по диагностике коронавируса

16:56 16.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. До 100 тысяч тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции производится в России в сутки, число исследований по всей стране планируют нарастить кратно, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Всего сейчас мы производим до 100 тысяч тест-систем в сутки. Сейчас уже наработано почти 710 тысяч, в регионы поставлено 427 тысяч тест-систем, ещё 282 тысячи тест-систем будут направлены сегодня и завтра", - сообщила Голикова на первом заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
Она отметила, что в стране уже проведено более 104 тысяч исследований на наличие коронавируса.
"Мы наращиваем число тестирований. Если ещё в прошлую субботу по всей стране мы тестировали 33 тысячи человек, то сейчас мы уже планируем увеличить кратно это тестирование", - заявила вице-премьер.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияТатьяна Голикова
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