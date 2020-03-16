Голикова рассказала о производстве тестов по диагностике коронавируса

Она отметила, что в стране уже проведено более 104 тысяч исследований на наличие коронавируса.

"Мы наращиваем число тестирований. Если ещё в прошлую субботу по всей стране мы тестировали 33 тысячи человек, то сейчас мы уже планируем увеличить кратно это тестирование", - заявила вице-премьер.