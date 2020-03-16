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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T16:56+0300
https://ria.ru/20200316/1568681213.html
МГЛУ ввел дистанционное обучение студентов из-за риска коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/25654/61/256546173_0:251:2666:1751_1036x0_80_0_0_3f42452a2390114fcf470c5e36e641d0.jpg
РИА Новости

МГЛУ ввел дистанционное обучение студентов из-за риска коронавируса

16:56 16.03.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкЗдание Московского Государственного лингвистического университета в Москве
Здание Московского Государственного лингвистического университета в Москве
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
Здание Московского Государственного лингвистического университета в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ) перевел студентов на дистанционную форму обучения для профилактики распространения коронавируса, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости объявления вуза.
Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал документ, рекомендующий российский вузам перевести своих студентов на удаленное обучение, а также организовывать все их взаимодействие с преподавателями дистанционно.
"Принято решение организовать обучение студентов и других обучающихся вне учебных корпусов университета, в том числе с использованием электронных ресурсов", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валерий ФальковКоронавирусыМосковский государственный лингвистический университетВОЗОбразование - ОбществоВ мире
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