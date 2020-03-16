МГЛУ ввел дистанционное обучение студентов из-за риска коронавируса

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ) перевел студентов на дистанционную форму обучения для профилактики распространения коронавируса, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости объявления вуза.
Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков подписал документ, рекомендующий российский вузам перевести своих студентов на удаленное обучение, а также организовывать все их взаимодействие с преподавателями дистанционно.
"Принято решение организовать обучение студентов и других обучающихся вне учебных корпусов университета, в том числе с использованием электронных ресурсов", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.