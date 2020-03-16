МВФ готов выделить триллион долларов на борьбу с коронавирусом

Фонд также сообщил о готовности воспользоваться мерами реагирования на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы помочь странам с неотложными потребностями в восстановлении платежного баланса. "Эти инструменты могут предоставить порядка 50 миллиардов долларов развивающимся странам", - сообщил регулятор. Кроме того, МВФ может выделить 10 миллиардов долларов странам с низкими доходами под 0% годовых.