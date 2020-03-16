МВФ готов выделить триллион долларов на борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) заявил о готовности выделить 1 триллион долларов кредитов на помощь странам в борьбе с коронавирусом, говорится в пресс-релизе МВФ.
"МВФ готов мобилизовать свой кредитный потенциал в 1 триллион долларов для помощи своим странам", - говорится в релизе регулятора.
Фонд также сообщил о готовности воспользоваться мерами реагирования на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы помочь странам с неотложными потребностями в восстановлении платежного баланса. "Эти инструменты могут предоставить порядка 50 миллиардов долларов развивающимся странам", - сообщил регулятор. Кроме того, МВФ может выделить 10 миллиардов долларов странам с низкими доходами под 0% годовых.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.