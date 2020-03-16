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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T16:55+0300
https://ria.ru/20200316/1568681172.html
МВФ готов выделить триллион долларов на борьбу с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_c35f3b49d2c6422ebc29b268d8894bac.jpg
РИА Новости

МВФ готов выделить триллион долларов на борьбу с коронавирусом

16:55 16.03.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) заявил о готовности выделить 1 триллион долларов кредитов на помощь странам в борьбе с коронавирусом, говорится в пресс-релизе МВФ.
"МВФ готов мобилизовать свой кредитный потенциал в 1 триллион долларов для помощи своим странам", - говорится в релизе регулятора.
Фонд также сообщил о готовности воспользоваться мерами реагирования на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы помочь странам с неотложными потребностями в восстановлении платежного баланса. "Эти инструменты могут предоставить порядка 50 миллиардов долларов развивающимся странам", - сообщил регулятор. Кроме того, МВФ может выделить 10 миллиардов долларов странам с низкими доходами под 0% годовых.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса COVID-19
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗМВФВ мире
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