Кризиса в российской экономике сейчас нет, заявил Белоусов

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Кризиса в российской экономике сейчас нет, хотя разработанный правительством пакет мер по противодействию распространению Кризиса в российской экономике сейчас нет, хотя разработанный правительством пакет мер по противодействию распространению коронавируса содержит такие же меры, которые использовались в кризисные периоды 2008-2009 и 2014 годов, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов

"Прежде всего они связаны с формированием перечня системообразующих предприятий. Мы такой перечень разрабатывали в 2008-2009 годах во время кризиса и в 2014 году. Сейчас кризиса нет, но перечень такой мы сочли необходимым разработать и обновить", - заявил Белоусов на координационном совете при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Эти предприятия будут находиться под особым контролем. Создана специальная комиссия, куда в случае необходимости компании смогут обратиться и получить поддержку в части реструктуризации кредитов, задолженностей, если такая необходимость возникнет в связи с распространением коронавируса, либо даже за прямым субсидированием", - пояснил он.

План первоочередных мер, по его словам, включает 47 мероприятий из которых 35 носят сверхоперативный характер - они должны быть реализованы в течение ближайших 10 дней. Первый раздел плана связан с поддержкой населения и обеспечением гарантированного снабжения товарами первой необходимости. Речь идет о поддержке сектора торговли. Это меры как финансовые, связанные с облегчением кредитования, так и административные - например, в течение месяца товары первой необходимости будут поступать в магазины практически без таможенного осмотра через "зеленый коридор".

Вторая группа мер связана с поддержкой отраслей экономики, которые оказались в группе риска: это авиация, туризм, строительство - где занято большое количество иностранных рабочих. "Здесь кроме прямого субсидирования убытков, к которому мы приступаем по отработанным методикам уже с конца марта, также хочу обратить внимание на меры, связанные с недопущением свертывания открытых кредитных линий банков", - сказал Белоусов.

По его словам, уже есть примеры, когда банки, пользуясь сложным положением в отдельных отраслях, пытались сокращать уже открытые кредитные линии. "Это абсолютно недопустимо. Вместе с ЦБ мы договорились о действиях, которые будут здесь реализованы", - подчеркнул он.