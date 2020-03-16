В Москве запретили досуговые мероприятия более чем с 50 участниками

Мужчина в медицинской маске на одной из станций Московского метрополитена

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о временном запрете на проведение в помещениях любых мероприятий, в которых участвуют более 50 человек, а также о других дополнительных мерах в связи с распространением коронавирусной инфекции.

"Запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях в них — с числом участников более 50 человек единовременно", — сообщил Собянин.

Запрет будет действовать до 10 апреля.

Кроме того, с 21 марта по 12 апреля в Москве будут закрыты общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения дополнительного образования. Как отметил мэр, по запросам родителей в школах организуют дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся начальных классов.

"Прошу родителей, принявших решение временно забрать своих детей из школы, не допускать их появления в торговых центрах, парках и других общественных местах. Закрытие школ означает не дополнительные каникулы, а добровольную самоизоляцию на дому", — добавил Собянин.

Россияне, прибывающие в Москву из США, европейских стран, Украины, Белоруссии и Великобритании, обязаны соблюдать домашний карантин в течение 14 дней.

В рамках борьбы с распространением COVID-19 в столице также временно отменяется продажа билетов водителями в наземном транспорте и приостанавливается работа кружков и секций программы "Московское долголетие".

"Прошу москвичей старшего возраста, как наиболее уязвимых к распространению коронавирусной инфекции, максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру. При малейших признаках ОРВИ немедленно вызывайте врача на дом", — подчеркнул мэр.

Пандемия COVID-19

Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, всего заражено почти 170 тысяч человек более чем в 140 странах: свыше 6,5 тысячи пациентов скончались, 75 тысяч выздоровели. Как сообщал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, эпицентр вспышки инфекции переместился из КНР в Европу

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что по состоянию на 16 марта в России зарегистрировано в общей сложности 93 больных новым типом коронавируса