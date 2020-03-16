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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T18:23+0300
https://ria.ru/20200316/1568681006.html
В Москве запретили досуговые мероприятия более чем с 50 участниками
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568681463_0:0:2967:1670_1036x0_80_0_0_200f2e576bace1b30d78e4d7cf0408d2.jpg
РИА Новости

В Москве запретили досуговые мероприятия более чем с 50 участниками

16:54 16.03.2020 (обновлено: 18:23 16.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина в медицинской маске на одной из станций Московского метрополитена
Мужчина в медицинской маске на одной из станций Московского метрополитена
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о временном запрете на проведение в помещениях любых мероприятий, в которых участвуют более 50 человек, а также о других дополнительных мерах в связи с распространением коронавирусной инфекции.
"Запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях в них — с числом участников более 50 человек единовременно", — сообщил Собянин.
Запрет будет действовать до 10 апреля.
Кроме того, с 21 марта по 12 апреля в Москве будут закрыты общеобразовательные и спортивные школы, а также учреждения дополнительного образования. Как отметил мэр, по запросам родителей в школах организуют дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся начальных классов.
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"Прошу родителей, принявших решение временно забрать своих детей из школы, не допускать их появления в торговых центрах, парках и других общественных местах. Закрытие школ означает не дополнительные каникулы, а добровольную самоизоляцию на дому", — добавил Собянин.
Россияне, прибывающие в Москву из США, европейских стран, Украины, Белоруссии и Великобритании, обязаны соблюдать домашний карантин в течение 14 дней.
В рамках борьбы с распространением COVID-19 в столице также временно отменяется продажа билетов водителями в наземном транспорте и приостанавливается работа кружков и секций программы "Московское долголетие".
"Прошу москвичей старшего возраста, как наиболее уязвимых к распространению коронавирусной инфекции, максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру. При малейших признаках ОРВИ немедленно вызывайте врача на дом", — подчеркнул мэр.

Пандемия COVID-19

Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, всего заражено почти 170 тысяч человек более чем в 140 странах: свыше 6,5 тысячи пациентов скончались, 75 тысяч выздоровели. Как сообщал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, эпицентр вспышки инфекции переместился из КНР в Европу.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что по состоянию на 16 марта в России зарегистрировано в общей сложности 93 больных новым типом коронавируса.
Российское правительство постановило закрыть границу с Белоруссией. Ранее аналогичные меры приняли в отношении Польши и Норвегии. Помимо этого, ограничены авиаперелеты в страны ЕС, Норвегию, Швейцарию, Китай, Южную Корею и Иран, приостановлено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной, Чехией, Францией, Германией, Италией, Узбекистаном, Азербайджаном и Монголией.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
Популярные комментарии
Это что получается, навальнятам теперь придется все митинги против поправок в Конституцию по скайпу проводить?
16 марта, 17:55
MYMake Yellowstone Great Again
8121028
Ну сейчас завопят либерасты,и неважно что эпидемия.
16 марта, 18:52
САС. А.
2030005
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