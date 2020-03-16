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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T16:53+0300
https://ria.ru/20200316/1568680966.html
В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 344 человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/156368/51/1563685124_143:0:1249:622_1036x0_80_0_0_312f75f09e887a39d5c9cca80f1f6387.jpg
РИА Новости

В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 344 человек

16:53 16.03.2020
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© РИА Новости / Анна РаткоглоПрохожие в защитных медицинских масках
Прохожие в защитных медицинских масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
Прохожие в защитных медицинских масках. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мар - РИА Новости. Число израильтян, у которых диагностировано заражение новым коронавирусом, достигло 344, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным министерства, на 15.00 понедельника число диагностированных случаев заражения коронавирусом в Израиле достигло 344 человек.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вводится двухнедельный карантин для всех прибывающих из-за границы.
После заявления главы правительства Израиля министерство здравоохранения опубликовало рекомендации, согласно которым туристы могут приехать в Израиль, только если им есть, где провести две недели "домашнего карантина". Кроме того, туристы, находящиеся сейчас в Израиле, не могут выезжать в соседние страны, а затем возвращаться в Израиль.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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