Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T17:18+0300
https://ria.ru/20200316/1568680736.html
У главы правительства Каталонии обнаружили коронавирус
https://cdn25.img.ria.ru/images/156310/49/1563104919_0:233:3072:1961_1036x0_80_0_0_b362c61ecbc2bf935784bb3b3f82d645.jpg
РИА Новости

У главы правительства Каталонии обнаружили коронавирус

16:51 16.03.2020 (обновлено: 17:18 16.03.2020)
664
© Фото : предоставлено правительством КаталонииГлава правительства Каталонии Ким Торра во время выступления по итогам экстренного заседания женералитета
Глава правительства Каталонии Ким Торра во время выступления по итогам экстренного заседания женералитета
© Фото : предоставлено правительством Каталонии
МАДРИД, 16 мар - РИА Новости. Коронавирус обнаружен у главы каталонского женералитета Кима Торры, проведенный анализ дал положительный результат.
"Я хочу объяснить, что после того, как у меня проявились некоторые симптомы, я сделал тест на COVID-19, который оказался положительным", - заявил Торра в специальном обращении к гражданам.
Он пояснил, что со вчерашнего дня находится на карантине в своей резиденции в Барселоне и продолжает выполнять свои обязанности. "Я и остальные члены правительства продолжаем работать для борьбы с этой болезнью, которая так быстро распространяется", - сказал Торра.
Глава женералитета призвал жителей Каталонии "осознавать опасность", "самоизолироваться" и не подвергать риску себя и других.
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
10 марта, 13:44Распространение нового коронавируса COVID-19
Как отличить коронавирусную инфекцию COVID-19 от простуды
Накануне стало известно, что коронавирус выявлен у заместителя Торры, Пере Арагонеса. Число заразившихся коронавирусом в Каталонии составляет на 16 марта, по данным минздрава Испании, 900 человек, 12 человек умерли.
Ранее коронавирус выявили у ряда испанских политиков, в том числе двух министров правительства, а также у супруги испанского премьера Педро Санчеса. Как сообщили источники в правительстве, анализы самого Санчеса отрицательные.
Медики также выявили заболевание у председателя правительства сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса COVID-19
Скорость распространения нового коронавируса
В настоящий момент Испания находится на втором месте в Европе после Италии по числу заразившихся и на четвертом в мире (после Китая, Италии и Ирана). На 16 марта выявлены более 9 тысяч случаев заражения. Число жертв превысило 300 человек. Наиболее тяжелая ситуация в Мадриде.
Власти Испании 14 марта ввели режим повышенной готовности, ограничив передвижение людей на 15 дней. Этот срок может быть продлен с согласия парламента в случае необходимости. Людям разрешено выходить на улицу, чтобы приобрести продукты, лекарства, предметы первой необходимости, а также добраться до работы. Компании в массовом порядке перевели сотрудников на работу из дома. В стране закрыты бары, рестораны, музеи, театры, спортивные и культурные центры, другие развлекательные заведения, школы, университеты, магазины, за исключением продовольственных и торгующих предметами первой необходимости.
Опрос
Что вы делаете, чтобы не заразиться коронавирусом?
Проголосовали:122772
14 марта, 10:09
230303
Обсудить 0
Распространение нового коронавируса COVID-19ИспанияКоронавирус COVID-19Ким ТорраКаталонияВ мире
Рекомендуем
Сотрудники медицинского стационара
В Бенине выявили первый случай заражения коронавирусом
Пассажиры в аэропорту Шереметьево
В Казахстане зарегистрировали десятый случай коронавируса
Мужчина в защитной маске в международном аэропорту Барахас в Мадриде
В Испании число заразившихся коронавирусом превысило девять тысяч
Девушка в защитной маске на площади Пласа-Майор в центре Мадрида
В Испании не исключили ужесточения ограничений из-за коронавируса
Пассажиры в защитных масках в международном аэропорту Барахас в Мадриде
Испания закроет сухопутные границы для иностранцев
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
МВФ готов выделить триллион долларов на борьбу с коронавирусом
Ректор Академии медиаиндустрии Вячеслав Умановский
Умановский: профессиональный журналист должен уметь ежедневно учиться
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит первое заседание координационного совета по борьбе с распространением коронавируса
Собянин рассказал, на кого распространяются требования о самоизоляции
Полиция на месте стрельбы в Милуоки, штат Висконсин. 26 февраля 2020
В США в результате стрельбы погибли пять человек
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова рассказала о запасе лекарств для больных коронавирусом
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Оперштаб: 20 новых случаев коронавируса из 30 зафиксировали в Москве
Мечеть Баб-Эль-Хат в Рабате
В Марокко закрыли все мечети
Пляж испанского курорта Бенидорм
В Испании закрыли пляжи из-за карантина по коронавирусу
Сотрудники медицинского стационара
В Афганистане 38 человек сбежали из карантина
Ситуация в Мадриде, Испания
У зампредседателя правительства Каталонии обнаружили коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28Редактор Первого канала объяснила выбор тем для популярного ток-шоу
06:27Южная Корея из-за коронавируса введет особую процедуру въезда
06:15Праймериз в Огайо перенесут из-за COVID-19, несмотря на решение суда
06:03В Приморье прошли учения против коронавируса
05:59Guns N’ Roses впервые за 27 лет исполнили хит So fine
05:40Эквадор ввел комендантский час из-за коронавируса
05:38Уругвай закрыл границу с Аргентиной из-за коронавируса
05:26Суд в США прекратил дело против "Конкорда"
05:14Сирийские власти начали чинить трассу Алеппо — Дамаск
05:12Boeing заявила, что использует все ресурсы для продолжения работы
05:09В Мексике сообщил о 29 новых случаях коронавируса
05:07Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов
05:01Названы самые популярные курорты России для лечебного отдыха весной
04:51Число заболевших коронавирусом в Канаде превысило 400 человек
04:46Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера
04:38Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 8320
04:32Число погибших от коронавируса в США выросло до 85 человек
04:16Жителям Сан-Франциско запретили выходить из дома
04:12Мурманский министр образования объяснила пост с ошибками в Instagram
04:07Мировые цены на нефть выросли более чем на пять процентов
Лента новостейМолния