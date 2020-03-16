У главы правительства Каталонии обнаружили коронавирус

МАДРИД, 16 мар - РИА Новости. Коронавирус обнаружен у главы каталонского женералитета Кима Торры , проведенный анализ дал положительный результат.

"Я хочу объяснить, что после того, как у меня проявились некоторые симптомы, я сделал тест на COVID-19, который оказался положительным", - заявил Торра в специальном обращении к гражданам.

Он пояснил, что со вчерашнего дня находится на карантине в своей резиденции в Барселоне и продолжает выполнять свои обязанности. "Я и остальные члены правительства продолжаем работать для борьбы с этой болезнью, которая так быстро распространяется", - сказал Торра.

Глава женералитета призвал жителей Каталонии "осознавать опасность", "самоизолироваться" и не подвергать риску себя и других.

Накануне стало известно, что коронавирус выявлен у заместителя Торры, Пере Арагонеса. Число заразившихся коронавирусом в Каталонии составляет на 16 марта, по данным минздрава Испании, 900 человек, 12 человек умерли.

Ранее коронавирус выявили у ряда испанских политиков, в том числе двух министров правительства, а также у супруги испанского премьера Педро Санчеса. Как сообщили источники в правительстве, анализы самого Санчеса отрицательные.

Медики также выявили заболевание у председателя правительства сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо.

В настоящий момент Испания находится на втором месте в Европе после Италии по числу заразившихся и на четвертом в мире (после Китая, Италии и Ирана). На 16 марта выявлены более 9 тысяч случаев заражения. Число жертв превысило 300 человек. Наиболее тяжелая ситуация в Мадриде.

Власти Испании 14 марта ввели режим повышенной готовности, ограничив передвижение людей на 15 дней. Этот срок может быть продлен с согласия парламента в случае необходимости. Людям разрешено выходить на улицу, чтобы приобрести продукты, лекарства, предметы первой необходимости, а также добраться до работы. Компании в массовом порядке перевели сотрудников на работу из дома. В стране закрыты бары, рестораны, музеи, театры, спортивные и культурные центры, другие развлекательные заведения, школы, университеты, магазины, за исключением продовольственных и торгующих предметами первой необходимости.