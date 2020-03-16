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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T16:49+0300
https://ria.ru/20200316/1568680644.html
Голикова рассказала о запасе лекарств для больных коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/156369/35/1563693517_0:291:3072:2019_1036x0_80_0_0_a97c8786492c8525370eb01eea6541ad.jpg
РИА Новости

Голикова рассказала о запасе лекарств для больных коронавирусом

16:49 16.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Во всех медучреждениях РФ создан двухнедельный запас лекарственных препаратов для пациентов с коронавирусом, медпомощь готовы оказать порядка 6 тысяч инфекционистов и почти 2 тысячи пульмонологов, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Вся медицинская инфекционная инфраструктура сегодня создана и готова к оказанию соответствующей медицинской помощи. Во всех медицинских организациях сегодня создан двухнедельный запас лекарственных препаратов, неснижаемый запас средств индивидуальной защиты", - сообщила Голикова на первом заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
Она уточнила, что до каждой медорганизации были доведены рекомендации и алгоритмы действий по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
"Готовы оказать медицинскую помощь сегодня 6 тысяч врачей-инфекционистов и почти 2 тысячи пульмонологов, более 18 тысяч медсестер. При необходимости предусмотрена возможность задействовать студентов медицинских вузов и колледжей", - сообщила вице-премьер.
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