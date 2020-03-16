Голикова рассказала о запасе лекарств для больных коронавирусом

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Во всех медучреждениях РФ создан двухнедельный запас лекарственных препаратов для пациентов с коронавирусом, медпомощь готовы оказать порядка 6 тысяч инфекционистов и почти 2 тысячи пульмонологов, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Вся медицинская инфекционная инфраструктура сегодня создана и готова к оказанию соответствующей медицинской помощи. Во всех медицинских организациях сегодня создан двухнедельный запас лекарственных препаратов, неснижаемый запас средств индивидуальной защиты", - сообщила Голикова на первом заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
Она уточнила, что до каждой медорганизации были доведены рекомендации и алгоритмы действий по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
"Готовы оказать медицинскую помощь сегодня 6 тысяч врачей-инфекционистов и почти 2 тысячи пульмонологов, более 18 тысяч медсестер. При необходимости предусмотрена возможность задействовать студентов медицинских вузов и колледжей", - сообщила вице-премьер.