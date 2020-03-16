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Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T16:48+0300
https://ria.ru/20200316/1568680606.html
Греф после командировки в Европу работает на удаленном режиме
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564618681_0:0:2815:1584_1036x0_80_0_0_3b85f9d4824b956a30872751aa4ce574.jpg
РИА Новости

Греф после командировки в Европу работает на удаленном режиме

16:48 16.03.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф перешел на удаленный режим работы после командировки в Европу, будет работать так до конца недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"Президент банка Герман Греф в начале марта находился в командировке в ряде европейских стран. Как ответственный руководитель он последовал рекомендациям о двухнедельной самоизоляции и до конца текущей недели работает в удаленном формате", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Сбербанке создан антикризисный штаб по обеспечению бесперебойной работы и принят комплекс мер для обеспечения безопасности сотрудников и клиентов банка.
"На прошлой неделе штабом принято решение о переводе части офисных сотрудников, в том числе и членов правления банка, на удаленный режим работы. Сегодняшнее оперативное совещание правления прошло с удаленным подключением 50% руководства банка", - рассказали в Сбербанке.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах. Большинство выздоровели, но 5,7 тысячи скончались.
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