Греф после командировки в Европу работает на удаленном режиме

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф перешел на удаленный режим работы после командировки в Европу, будет работать так до конца недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"Президент банка Герман Греф в начале марта находился в командировке в ряде европейских стран. Как ответственный руководитель он последовал рекомендациям о двухнедельной самоизоляции и до конца текущей недели работает в удаленном формате", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Сбербанке создан антикризисный штаб по обеспечению бесперебойной работы и принят комплекс мер для обеспечения безопасности сотрудников и клиентов банка.
"На прошлой неделе штабом принято решение о переводе части офисных сотрудников, в том числе и членов правления банка, на удаленный режим работы. Сегодняшнее оперативное совещание правления прошло с удаленным подключением 50% руководства банка", - рассказали в Сбербанке.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах. Большинство выздоровели, но 5,7 тысячи скончались.