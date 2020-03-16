Госдума изменит график работы для профилактики коронавируса

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Госдума изменит график работы в связи с профилактикой коронавируса , сократив количество пленарных недель, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам совета ГД.

"Мы обсуждали в том числе изменение регламента порядка работы в течение весенней сессии. У нас месяц складывается из трех недель, когда депутаты работают в Государственной думе в рамках пленарных заседаний и одна неделя - работа в регионах. Мы предложили сегодня и, надеемся, наши коллеги-депутаты поддержат решение Совета Государственной думы, принятое единогласно, в связи с тем, что правильно было бы сейчас больше времени уделить работе в комитетах", - сказал Володин.

"Предлагаем, чтобы одна неделя - была работа в рамках пленарного заседания; вторая неделя месяца - была работа в рамках комитета, либо кто не задействован в работе комитета, мог бы вести прием граждан непосредственно в округах; третья неделя - вновь работа в рамках пленарного заседания; и завершающая неделя или переходящая неделя на следующий месяц - это работа в регионе", - пояснил спикер Госдумы.

Он также отметил, что Государственная дума уже отменила проведение больших мероприятий с приглашением экспертов.