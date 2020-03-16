В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 17 человек

Как отмечает агентство, всего в Литве число зараженных коронавирусом достигло 17.

Ранее правительство объявило карантин на всей территории Литвы с 16 по 30 марта из-за ситуации с коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.