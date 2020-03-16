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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T16:45+0300
https://ria.ru/20200316/1568680344.html
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 17 человек
https://cdn22.img.ria.ru/images/156368/51/1563685123_0:0:1106:622_1036x0_80_0_0_7a32e43e77184c2d21beb929eff64ef1.jpg
РИА Новости

В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 17 человек

16:45 16.03.2020
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© РИА Новости / Анна РаткоглоПрохожие в защитных медицинских масках
Прохожие в защитных медицинских масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
Прохожие в защитных медицинских масках. Архивное фото
ВИЛЬНЮС, 16 мар - РИА Новости. Три новых случая заражения коронавирусом выявили в Литве, общее число заразившихся выросло до 17 человек, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.
"Уточняется, что два пациента изолированы и проходят лечение в клинике "Сантарос" в Вильнюсе, а один находится в Клайпедской университетской больнице. Все трое недавно вернулись из-за границы, двое из Австрии, третий из Доминиканской Республики", - пишет Sputnik.
Как отмечает агентство, всего в Литве число зараженных коронавирусом достигло 17.
Ранее правительство объявило карантин на всей территории Литвы с 16 по 30 марта из-за ситуации с коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.
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