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Женщина подарила мужу на юбилей свою почку
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РИА Новости

Женщина подарила мужу на юбилей свою почку

16:45 16.03.2020 (обновлено: 17:36 16.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПациент во время процедуры очистки крови на аппарате "Искусственная почка"
Пациент во время процедуры очистки крови на аппарате Искусственная почка
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Британка подарила свою почку на 50-летие мужу, нуждавшемуся в пересадке органа, пишет таблоид The Mirror.
В октябре 2018 года врачи диагностировали у Стивена Келси из города Ротерхэм редкое аутоиммунное заболевание — АНЦА-ассоциированный васкулит. При этой патологии эритроциты увеличиваются в размерах и поражают жизненно важные органы.
Болезнь сказалась на состоянии почек мужчины. Из-за нее ему приходилось три раза в неделю проходить четырехчасовую процедуру диализа. В год программа лечения обходилась британцу в 110 тысяч фунтов. Дешевле было бы пересадить орган, однако донора долго не удавалось найти.
В день рождения Келси его 45-летняя супруга сообщила, что она подходит на роль донора. По словам мужчины, решение пойти на пересадку стало самым сложным в его жизни, поскольку он не хотел навредить близкому человеку.
В феврале ему сделали операцию, которая прошла успешно. Супруги вместе восстанавливаются дома.
Анна Субботкина
5 февраля, 08:00Специальный репортаж
"Мой самый страшный сон": о пересадке чужого сердца — из первых уст
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