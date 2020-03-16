Женщина подарила мужу на юбилей свою почку

Пациент во время процедуры очистки крови на аппарате "Искусственная почка"

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Британка подарила свою почку на 50-летие мужу, нуждавшемуся в пересадке органа, пишет таблоид Британка подарила свою почку на 50-летие мужу, нуждавшемуся в пересадке органа, пишет таблоид The Mirror

В октябре 2018 года врачи диагностировали у Стивена Келси из города Ротерхэм редкое аутоиммунное заболевание — АНЦА-ассоциированный васкулит. При этой патологии эритроциты увеличиваются в размерах и поражают жизненно важные органы.

Болезнь сказалась на состоянии почек мужчины. Из-за нее ему приходилось три раза в неделю проходить четырехчасовую процедуру диализа. В год программа лечения обходилась британцу в 110 тысяч фунтов. Дешевле было бы пересадить орган, однако донора долго не удавалось найти.

В день рождения Келси его 45-летняя супруга сообщила, что она подходит на роль донора. По словам мужчины, решение пойти на пересадку стало самым сложным в его жизни, поскольку он не хотел навредить близкому человеку.