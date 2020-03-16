Подмосковных школьников перевели на дистанционное обучение без справок

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев 14 марта усилил меры по защите от коронавируса. Теперь родители подмосковных школьников могут решить – отправлять ребенка в школу или оставить учиться на дому. Справка для дистанционного обучения не понадобится, сообщил телеканал Губернатор Московской области Андрей Воробьев 14 марта усилил меры по защите от коронавируса. Теперь родители подмосковных школьников могут решить – отправлять ребенка в школу или оставить учиться на дому. Справка для дистанционного обучения не понадобится, сообщил телеканал "360"

Режим свободного посещения позволит детям получать знания также в полном объеме.

С понедельника во всех подмосковных образовательных организациях вводится свободное посещение. Что это значит? Родители самостоятельно принимают решение – приводить ребенка в школу или детский сад или нет. Я хочу обратить внимание: если родитель все-таки принимает решение оставить ребенка дома, то это не значит, что у него начинаются каникулы. Образовательный процесс будет продолжаться дистанционно", – пояснила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Каждый ученик получит домашние задания через школьный портал и таким же образом отправит уже выполненное задание. Со следующей недели подключится платформа онлайн-обучения, благодаря которой ученики смогут получать все необходимые знания дома.

"Что касается справок, если ребенок остается дома по решению родителей и он здоров, то никаких справок не потребуется. Если же ребенок болен или не допущен к учебе на утреннем фильтре, то тогда справка необходима и родителям нужно обратиться к педиатру", – пояснила Ирина Каклюгина.

Она рассказала, что в школах и садах региона проводятся различные меры профилактики. При входе в школу детям с признаками заболевания измеряют температуру. Ученика с повышенной температурой направляют в медицинский кабинет и сообщают родителям. Они должны приехать и забрать ребенка.