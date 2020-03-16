Подмосковных школьников перевели на дистанционное обучение без справок

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев 14 марта усилил меры по защите от коронавируса. Теперь родители подмосковных школьников могут решить – отправлять ребенка в школу или оставить учиться на дому. Справка для дистанционного обучения не понадобится, сообщил телеканал "360".
Режим свободного посещения позволит детям получать знания также в полном объеме.
С понедельника во всех подмосковных образовательных организациях вводится свободное посещение. Что это значит? Родители самостоятельно принимают решение – приводить ребенка в школу или детский сад или нет. Я хочу обратить внимание: если родитель все-таки принимает решение оставить ребенка дома, то это не значит, что у него начинаются каникулы. Образовательный процесс будет продолжаться дистанционно", – пояснила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.
Каждый ученик получит домашние задания через школьный портал и таким же образом отправит уже выполненное задание. Со следующей недели подключится платформа онлайн-обучения, благодаря которой ученики смогут получать все необходимые знания дома.
"Что касается справок, если ребенок остается дома по решению родителей и он здоров, то никаких справок не потребуется. Если же ребенок болен или не допущен к учебе на утреннем фильтре, то тогда справка необходима и родителям нужно обратиться к педиатру", – пояснила Ирина Каклюгина.
Она рассказала, что в школах и садах региона проводятся различные меры профилактики. При входе в школу детям с признаками заболевания измеряют температуру. Ученика с повышенной температурой направляют в медицинский кабинет и сообщают родителям. Они должны приехать и забрать ребенка.
"Каждое утро все родители без исключения перед отправкой ребенка в детский сад или школу должны измерять ему температуру. Если она повышена, необходимо остаться дома и вызвать врача. Я отмечу, что именно от ответственности родителей зависит безопасность наших детей", – подчеркнула министр образования Подмосковья.