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Новости Подмосковья
2020-03-16T16:46+0300
https://ria.ru/20200316/1568680293.html
Подмосковных школьников перевели на дистанционное обучение без справок
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РИА Новости

Подмосковных школьников перевели на дистанционное обучение без справок

16:44 16.03.2020 (обновлено: 16:46 16.03.2020)
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© РИА Новости / Артем ЖитеневДомашнее обучение детей
Домашнее обучение детей
© РИА Новости / Артем Житенев
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев 14 марта усилил меры по защите от коронавируса. Теперь родители подмосковных школьников могут решить – отправлять ребенка в школу или оставить учиться на дому. Справка для дистанционного обучения не понадобится, сообщил телеканал "360".
Режим свободного посещения позволит детям получать знания также в полном объеме.

С понедельника во всех подмосковных образовательных организациях вводится свободное посещение. Что это значит? Родители самостоятельно принимают решение – приводить ребенка в школу или детский сад или нет. Я хочу обратить внимание: если родитель все-таки принимает решение оставить ребенка дома, то это не значит, что у него начинаются каникулы. Образовательный процесс будет продолжаться дистанционно", – пояснила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Каждый ученик получит домашние задания через школьный портал и таким же образом отправит уже выполненное задание. Со следующей недели подключится платформа онлайн-обучения, благодаря которой ученики смогут получать все необходимые знания дома.
"Что касается справок, если ребенок остается дома по решению родителей и он здоров, то никаких справок не потребуется. Если же ребенок болен или не допущен к учебе на утреннем фильтре, то тогда справка необходима и родителям нужно обратиться к педиатру", – пояснила Ирина Каклюгина.
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Она рассказала, что в школах и садах региона проводятся различные меры профилактики. При входе в школу детям с признаками заболевания измеряют температуру. Ученика с повышенной температурой направляют в медицинский кабинет и сообщают родителям. Они должны приехать и забрать ребенка.
"Каждое утро все родители без исключения перед отправкой ребенка в детский сад или школу должны измерять ему температуру. Если она повышена, необходимо остаться дома и вызвать врача. Я отмечу, что именно от ответственности родителей зависит безопасность наших детей", – подчеркнула министр образования Подмосковья.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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