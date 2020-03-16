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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-16T17:22+0300
https://ria.ru/20200316/1568680129.html
Цена на нефть Brent упала ниже 30 долларов за баррель
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568176444_0:17:2464:1403_1036x0_80_0_0_d0ccfdd99150d6a0117bdc18ee3c9333.jpg
РИА Новости

Цена на нефть Brent упала ниже 30 долларов за баррель

16:42 16.03.2020 (обновлено: 17:22 16.03.2020)
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© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
© AP Photo / Matthew Brown
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Стоимость нефти Brent обновила очередной минимум с февраля 2016 года, это произошло на фоне общемировых распродаж на рынках.
По состоянию на 16:32 мск цена майских фьючерсов на Brent уменьшается на 12,05%, до 29,77 доллара за баррель, WTI — на 10,4%, до 28,7 доллара.
Помимо распродаж, на ситуацию влияет падение на мировых фондовых биржах: азиатские закрылись со снижением в пределах десяти процентов, европейские торгуются вниз на 7-11,6%. Снижается и российский рынок акций, а также рубль.
Нефтяные трейдеры опасаются, что принимаемые меры не предотвратят рецессию мировой экономики из-за коронавируса и ситуации вокруг нефтедобычи (страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться о продлении сделки по ее сокращению).
В ночь на понедельник о новом смягчении монетарной политики объявили ФРС США и ЦБ Японии. Ранее меры поддержки анонсировали центробанки Китая, Великобритании и еврозоны. Кроме того, сегодня ЕЦБ высвободил около 100 миллиардов евро банковского капитала для поддержки кредитования в условиях кризиса.
"Реакция цен понятна, так как более низкие процентные ставки и новые программы покупки облигаций ничего не сделают для борьбы с текущей слабостью спроса на нефть", — отметил аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), чье мнение приводит агентство Рейтер.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьФедеральная резервная система СШАBrentЭкономика
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nnuxser
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