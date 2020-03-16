Цена на нефть Brent упала ниже 30 долларов за баррель

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Стоимость нефти Стоимость нефти Brent обновила очередной минимум с февраля 2016 года, это произошло на фоне общемировых распродаж на рынках.

По состоянию на 16:32 мск цена майских фьючерсов на Brent уменьшается на 12,05%, до 29,77 доллара за баррель, WTI — на 10,4%, до 28,7 доллара.

Помимо распродаж, на ситуацию влияет падение на мировых фондовых биржах: азиатские закрылись со снижением в пределах десяти процентов, европейские торгуются вниз на 7-11,6%. Снижается и российский рынок акций, а также рубль.

Нефтяные трейдеры опасаются, что принимаемые меры не предотвратят рецессию мировой экономики из-за коронавируса и ситуации вокруг нефтедобычи (страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться о продлении сделки по ее сокращению).

В ночь на понедельник о новом смягчении монетарной политики объявили ФРС США и ЦБ Японии. Ранее меры поддержки анонсировали центробанки Китая, Великобритании и еврозоны. Кроме того, сегодня ЕЦБ высвободил около 100 миллиардов евро банковского капитала для поддержки кредитования в условиях кризиса.