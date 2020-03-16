Находящимся на карантине больничные будут оплачивать в особом порядке

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Минтруд России пересмотрит порядок оплаты больничных листов, чтобы граждане не теряли доход в случае карантина по коронавирусу, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В течение ближайших двух дней по поручению председателя правительства и моему поручению Минтруд совместно с Минздравом пересмотрит порядок оформления, выдачи и оплаты больничных листов данным лицам, находящимся на карантине", - сообщила Голикова в понедельник на первом заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
Она уточнила, что медицинским организациям предоставят право оформления листов нетрудоспособности в дистанционной форме - без очного осмотра пациента при наличии документов, подтверждающих пребывание гражданина на территории стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции. Вице-премьер добавила, что аналогичные нормы будут предусмотрены и по отношению к лицам, проживающим с указанной категорий граждан.
"Минтруд совместно с Фондом социального страхования пересмотрит порядок оплаты больничных листов: оплата будет производиться непосредственно гражданину авансом, до закрытия листа нетрудоспособности. Мы определили, что это будет каждый пятый рабочий день, чтобы граждане, которые находятся под карантином, не теряли своего дохода", - рассказала Голикова.