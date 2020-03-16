Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса COVID-19
2020-03-16T16:47+0300
https://ria.ru/20200316/1568680008.html
Находящимся на карантине больничные будут оплачивать в особом порядке
https://cdn23.img.ria.ru/images/97080/00/970800080_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_53a2af42c54d9bcafc53a7b7ec30f228.jpg
РИА Новости

Находящимся на карантине больничные будут оплачивать в особом порядке

16:43 16.03.2020 (обновлено: 16:47 16.03.2020)
2143
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВрач заполняет больничный лист
Врач заполняет больничный лист
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Минтруд России пересмотрит порядок оплаты больничных листов, чтобы граждане не теряли доход в случае карантина по коронавирусу, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В течение ближайших двух дней по поручению председателя правительства и моему поручению Минтруд совместно с Минздравом пересмотрит порядок оформления, выдачи и оплаты больничных листов данным лицам, находящимся на карантине", - сообщила Голикова в понедельник на первом заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
Медицинские работники берут пробу на коронавирус у ребенка в Праге, Чехия
Вчера, 08:00РИА Наука
Ворота для инфекции. Встроится ли новый коронавирус в ДНК человека
Она уточнила, что медицинским организациям предоставят право оформления листов нетрудоспособности в дистанционной форме - без очного осмотра пациента при наличии документов, подтверждающих пребывание гражданина на территории стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции. Вице-премьер добавила, что аналогичные нормы будут предусмотрены и по отношению к лицам, проживающим с указанной категорий граждан.
"Минтруд совместно с Фондом социального страхования пересмотрит порядок оплаты больничных листов: оплата будет производиться непосредственно гражданину авансом, до закрытия листа нетрудоспособности. Мы определили, что это будет каждый пятый рабочий день, чтобы граждане, которые находятся под карантином, не теряли своего дохода", - рассказала Голикова.
Мужчина моет руки
Вчера, 15:55
"Просто мойте руки правильно". Малышева успокоила паникующих граждан
1342004
Обсудить 1
Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыТатьяна ГоликоваМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит первое заседание координационного совета по борьбе с распространением коронавируса
Собянин рассказал, на кого распространяются требования о самоизоляции
Мужчина в медицинской маске на одной из станций Московского метрополитена
Среди новых заразившихся коронавирусом в Москве есть ребенок
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с ушедшими в отставку членами правительства РФ
Медведев назвал ситуацию с коронавирусом сложной
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Черновцах умерла женщина, у которой подозревали коронавирус
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова рассказала о запасе лекарств для больных коронавирусом
Санитарная обработка вагонов Московского метрополитена в депо Свиблово для предотвращения распространения коронавируса
В России могут продлить школьные каникулы из-за коронавируса
Российские деньги
В ЦБ рассказали о "продолжительности жизни" коронавируса на банкнотах
Добыча нефти
США начинают большое ограбление "страны-бензоколонки"
Машина скорой медицинской помощи подъезжает к больнице для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
Юрист рассказал, что грозит сбежавшей из-под карантина россиянке
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Россия ограничит с 18 марта въезд иностранцев
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Оперштаб: 20 новых случаев коронавируса из 30 зафиксировали в Москве
Машина скорой медицинской помощи на территории больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 93
Здание Государственной Думы РФ
Госдума изменит график работы для профилактики коронавируса
Табличка горячей линии московского колл-центра по вопросам диагностики и профилактики коронавируса
Правительство запустило сайт стопкоронавирус.рф
Пассажиры метро в Гонконге, Китай
Ученые назвали причину быстрого распространения коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:15Праймериз в Огайо перенесут из-за COVID-19, несмотря на решение суда
06:03В Приморье прошли учения против коронавируса
05:59Guns N’ Roses впервые за 27 лет исполнили хит So fine
05:40Эквадор ввел комендантский час из-за коронавируса
05:38Уругвай закрыл границу с Аргентиной из-за коронавируса
05:26Суд в США прекратил дело против "Конкорда"
05:14Сирийские власти начали чинить трассу Алеппо — Дамаск
05:12Boeing заявила, что использует все ресурсы для продолжения работы
05:09В Мексике сообщил о 29 новых случаях коронавируса
05:07Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов
05:01Названы самые популярные курорты России для лечебного отдыха весной
04:51Число заболевших коронавирусом в Канаде превысило 400 человек
04:46Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера
04:38Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 8320
04:32Число погибших от коронавируса в США выросло до 85 человек
04:16Жителям Сан-Франциско запретили выходить из дома
04:12Мурманский министр образования объяснила пост с ошибками в Instagram
04:07Мировые цены на нефть выросли более чем на пять процентов
03:59Госслужащим и бюджетникам на Сахалине ограничили выезд за рубеж
03:56На Сахалине сторонника ИГ* осудили за оправдание терроризма
Лента новостейМолния