Находящимся на карантине больничные будут оплачивать в особом порядке

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Минтруд России пересмотрит порядок оплаты больничных листов, чтобы граждане не теряли доход в случае карантина по коронавирусу, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова

"В течение ближайших двух дней по поручению председателя правительства и моему поручению Минтруд совместно с Минздравом пересмотрит порядок оформления, выдачи и оплаты больничных листов данным лицам, находящимся на карантине", - сообщила Голикова в понедельник на первом заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

Она уточнила, что медицинским организациям предоставят право оформления листов нетрудоспособности в дистанционной форме - без очного осмотра пациента при наличии документов, подтверждающих пребывание гражданина на территории стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции. Вице-премьер добавила, что аналогичные нормы будут предусмотрены и по отношению к лицам, проживающим с указанной категорий граждан.