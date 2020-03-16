Туроператоры отменят полетные программы на Кипр до 30 апреля

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские туроператоры из-за ситуации с коронавирусом уже начали отменять полётные программы на Российские туроператоры из-за ситуации с коронавирусом уже начали отменять полётные программы на Кипр , заявленные до 30 апреля, и предлагать своим клиентам перенести туры в эту страну на более поздний период, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Правительство Кипра приняло решение ужесточить меры для борьбы с коронавирусом . Если изначально временный запрет на въезд для иностранных путешественников был введён с 13 марта на 15 дней, то в понедельник, 16 марта вынесены рекомендации реализовать эти меры с 18.00 16 марта до 30 апреля 2020 года.

В эти сроки въезд на Кипр будет разрешен только тем гражданам, которые относятся к нескольким категориям при условии наличия у них справки об обследовании на наличие коронавирусной инфекции от аккредитованной лаборатории в стране, откуда они осуществляют въезд (срок действия справки составляет не более 4-х суток).

В любом случае, все граждане указанных категорий, прибывающие на территорию Кипра из-за границы, будут в обязательном порядке помещены в режим изоляции (карантин) на срок 14 дней в местах, определенных правительством страны.

"По информации источников "Вестника АТОР", туроператоры уже отменяют полетные программы на Кипр, заявленные до 30 апреля. В пользу этого решения и ограничения по работе островных отелей: по решению правительства, гостиницы также будут закрыты до 30 апреля.

Туроператоры предложат туристам перебронировать туры на Кипр на более поздние сроки", - проинформировали в АТОР.