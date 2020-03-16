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Туризм
2020-03-16T16:39+0300
https://ria.ru/20200316/1568679918.html
Туроператоры отменят полетные программы на Кипр до 30 апреля
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РИА Новости

Туроператоры отменят полетные программы на Кипр до 30 апреля

16:39 16.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Кипре
Отдыхающие на пляже в Кипре
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на пляже в Кипре. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские туроператоры из-за ситуации с коронавирусом уже начали отменять полётные программы на Кипр, заявленные до 30 апреля, и предлагать своим клиентам перенести туры в эту страну на более поздний период, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Правительство Кипра приняло решение ужесточить меры для борьбы с коронавирусом. Если изначально временный запрет на въезд для иностранных путешественников был введён с 13 марта на 15 дней, то в понедельник, 16 марта вынесены рекомендации реализовать эти меры с 18.00 16 марта до 30 апреля 2020 года.
В эти сроки въезд на Кипр будет разрешен только тем гражданам, которые относятся к нескольким категориям при условии наличия у них справки об обследовании на наличие коронавирусной инфекции от аккредитованной лаборатории в стране, откуда они осуществляют въезд (срок действия справки составляет не более 4-х суток).
В любом случае, все граждане указанных категорий, прибывающие на территорию Кипра из-за границы, будут в обязательном порядке помещены в режим изоляции (карантин) на срок 14 дней в местах, определенных правительством страны.
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"По информации источников "Вестника АТОР", туроператоры уже отменяют полетные программы на Кипр, заявленные до 30 апреля. В пользу этого решения и ограничения по работе островных отелей: по решению правительства, гостиницы также будут закрыты до 30 апреля.
Туроператоры предложат туристам перебронировать туры на Кипр на более поздние сроки", - проинформировали в АТОР.
"После возвращения туризма мест в отелях Кипра хватит всем россиянам: и тем, кто перенесет туры, отмененные в марте и апреле, и тем, кто примет решение приехать на отдых в мае, летом или на бархатный сезон. Туристические власти Кипра и отельеры сделают все, чтобы возвращение туризма после отмены всех ограничений произошло как можно скорее и на высоком уровне", - приводит АТОР мнение информированного источника на Кипре.
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ТуризмКоронавирус COVID-19Ассоциация туроператоров России (АТОР)Кипр
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