Конституционный суд одобрил поправки в Основной закон

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Закон о поправке в Конституцию соответствует Основному закону страны, Закон о поправке в Конституцию соответствует Основному закону страны, решил Конституционный суд.

"Порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" соответствует Конституции Российской Федерации. <…> Не вступившие в силу положения закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" соответствуют положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации". Конституционный суд

Заключение КС незамедлительно направляется президенту России и не подлежит обжалованию.

В субботу в суд поступил запрос от Владимира Путина о проверке конституционности закона о поправке в Конституцию. Перед этим президент подписал документ.

Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин, в частности, попросил суд высказаться о допустимости дополнения Основного закона страны поправкой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых выборах. Также Путин спросил о дополнительных условиях для вступления в силу поправок к Конституции.

Общероссийское голосование по законопроекту запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.

Поправки вступят в силу, если изменения поддержат более половины проголосовавших.