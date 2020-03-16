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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-16T18:36+0300
https://ria.ru/20200316/1568679854.html
Конституционный суд одобрил поправки в Основной закон
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568680290_0:147:3045:1860_1036x0_80_0_0_feb14b0f31605e92a126ab4b2674c9db.jpg
РИА Новости

Конституционный суд одобрил поправки в Основной закон

16:39 16.03.2020 (обновлено: 18:36 16.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаседание Конституционного суда РФ
Заседание Конституционного суда РФ
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Закон о поправке в Конституцию соответствует Основному закону страны, решил Конституционный суд.

"Порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" соответствует Конституции Российской Федерации. <…> Не вступившие в силу положения закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" соответствуют положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации".

Заседание Конституционного суда РФ
Конституционный суд
Заключение КС незамедлительно направляется президенту России и не подлежит обжалованию.
В субботу в суд поступил запрос от Владимира Путина о проверке конституционности закона о поправке в Конституцию. Перед этим президент подписал документ.
Президент РФ Владимир Путин
12 марта, 13:03Голосование по поправкам в Конституцию
В Кремле пояснили суть поправки о президентских сроках
Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин, в частности, попросил суд высказаться о допустимости дополнения Основного закона страны поправкой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых выборах. Также Путин спросил о дополнительных условиях для вступления в силу поправок к Конституции.
Общероссийское голосование по законопроекту запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.
Поправки вступят в силу, если изменения поддержат более половины проголосовавших.
Как ранее пояснял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в Конституции сохраняется норма об ограничении количества президентских сроков. Однако для действующего президента будет сделано исключение, носящее разовый характер.
Конституция РФ
Вчера, 15:33Голосование по поправкам в Конституцию
В ЦИК учтут ситуацию по COVID-19 в связи с голосованием по Конституции
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Обсудить 315
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФКонституционный суд РФ
Популярные комментарии
А суд то не настоящий..
16 марта, 16:44
Андрей Дашков
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А - всё божья роса! Интересно, хоть до конца дочитали или и так сойдёт?
16 марта, 16:42
iibrovkin
259182218149
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