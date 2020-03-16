В Нидерландах число заразившихся коронавирусом достигло 1413 человек

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Количество зараженных новым Количество зараженных новым коронавирусом Нидерландах достигло 1413, сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM).

В воскресенье сообщалось, что число зараженных возросло до 1135, скончались 20 человек.

"Четыре пациента скончались, 278 новых пациентов, в общей сложности 1413 человек с положительным тестом на коронавирус", - говорится в сообщении на сайте института. Таким образом, в общей сложности 24 человека с COVID-19 умерли в Нидерландах.