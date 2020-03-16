Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер Финляндии Саули Ниинистё в ходе телефонного разговора обменялись информацией о мерах по противодействию распространению коронавируса, сообщила пресс-служба Кремля.
Добавляется, что телефонный разговор состоялся по инициативе финляндской стороны.
"Главы государств обменялись информацией о реализуемых мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Условлено, что возможные решения в отношении режима работы пунктов пропуска на российско-финляндской границе будут приняты в тесном взаимодействии по линии соответствующих служб и ведомств", - говорится в сообщении.
В свою очередь канцелярия финского главы также сообщила о телефонном разговоре глав двух государств.
"Президенты обсудили ситуацию, вызванную пандемией коронавируса и ее последствиями на границе между Финляндией и Россией. Президенты согласились с тем, что борьба с вирусом требует широкого международного сотрудничества. Президент Ниинистё также подчеркнул важность постоянного обмена информацией", - говорится в сообщении.