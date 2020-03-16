Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии

Добавляется, что телефонный разговор состоялся по инициативе финляндской стороны.

"Главы государств обменялись информацией о реализуемых мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Условлено, что возможные решения в отношении режима работы пунктов пропуска на российско-финляндской границе будут приняты в тесном взаимодействии по линии соответствующих служб и ведомств", - говорится в сообщении.

В свою очередь канцелярия финского главы также сообщила о телефонном разговоре глав двух государств.