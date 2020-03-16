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2020-03-16T16:46+0300
https://ria.ru/20200316/1568679638.html
Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии
https://cdn24.img.ria.ru/images/155777/26/1557772628_0:170:3036:1878_1036x0_80_0_0_7d08f9da0ede7e14150699b1cc843de9.jpg
РИА Новости

Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии

16:34 16.03.2020 (обновлено: 16:46 16.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер Финляндии Саули Ниинистё в ходе телефонного разговора обменялись информацией о мерах по противодействию распространению коронавируса, сообщила пресс-служба Кремля.
Добавляется, что телефонный разговор состоялся по инициативе финляндской стороны.
"Главы государств обменялись информацией о реализуемых мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Условлено, что возможные решения в отношении режима работы пунктов пропуска на российско-финляндской границе будут приняты в тесном взаимодействии по линии соответствующих служб и ведомств", - говорится в сообщении.
Президент Финляндии Саули Ниинистё на полях V Международного арктического форума Арктика – территория диалога в Санкт-Петербурге. 9 апреля 2019
12 марта, 23:50
Президент Финляндии отметил роль России в борьбе с коронавирусом
В свою очередь канцелярия финского главы также сообщила о телефонном разговоре глав двух государств.
"Президенты обсудили ситуацию, вызванную пандемией коронавируса и ее последствиями на границе между Финляндией и Россией. Президенты согласились с тем, что борьба с вирусом требует широкого международного сотрудничества. Президент Ниинистё также подчеркнул важность постоянного обмена информацией", - говорится в сообщении.
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Распространение нового коронавируса COVID-19Коронавирус COVID-19КоронавирусыСаули НиинистеЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинФинляндияВ мире
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